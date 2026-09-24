El cine francés llega nuevamente a Colombia con la celebración de la edición 25 del Festival de Cine Francés en Colombia, que se llevará a cabo hasta el 7 de octubre de 2026 y tendrá presencia en 19 ciudades de 16 departamentos del país.

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En esta edición, entre muchas opciones contemporáneas y clásicas, Cineplex ofrece a la programación cuatro títulos que reúnen diferentes miradas, épocas y sensibilidades del cine francés: tres películas que llegarán próximamente a las salas colombianas y el reestreno de una obra que hace parte de la historia cinematográfica de la compañía.

El gran falsificador (L’Affaire Bojarski)

Estreno en Colombia: 5 de noviembre de 2026

Basada en hechos reales. Jan Bojarski, un joven ingeniero polaco, se refugia en Francia durante la guerra. Bajo la ocupación alemana, pone su talento al servicio de la Resistencia fabricando documentos falsos. Después de la guerra, su falta de identidad legal le impide patentar sus numerosas invenciones y lo obliga a sobrevivir con trabajos precarios y mal remunerados. Hasta que un día un gánster le propone utilizar sus excepcionales habilidades para fabricar billetes falsos. Así comienza una doble vida que mantiene en secreto de su familia. Pero pronto sus actividades despiertan las sospechas del inspector Mattei, el mejor policía de Francia.

Cine Colombia Av Chile Domingo, septiembre 27 – Sala 2 – 6:00pm / Viernes, octubre 2 – Sala 2 – 6:00pm

Cinemateca de Bogotá Viernes, septiembre 25 – Sala Capital – 4:00PM (con presencia del director Jean-Paul Salomé) / Jueves, octubre 1 – Sala 2 – 4:00pm

Cinemanía Sábado, septiembre 26 – 5:15pm / Domingo, octubre 4 – 3:30pm

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El sentido de la vida (Soudain)

Estreno en Colombia: 18 de febrero de 2027

En París, Marie-Lou Fontaine, directora de una residencia de ancianos, se esfuerza por implementar una filosofía de atención innovadora basada en la escucha activa y el respeto a la dignidad de los residentes, a pesar de la escasez de medios y la resistencia de parte de su personal. En medio de estos problemas, su encuentro con Mari Morisaki, una directora de teatro japonesa que lucha contra el cáncer, transformará profundamente su vida. Al forjar una profunda amistad, ambas mujeres unen fuerzas en una lucha compartida para lograr lo imposible.

Soudain Foto: Cineplex

Cine Colombia Av Chile Domingo, septiembre 27 – Sala 2 – 8:30pm / Sábado, octubre 3 – Sala 2 – 8:30pm

Cinemateca de Bogotá Sábado, septiembre 26 – Sala 3 – 4:30pm / Viernes, octubre 2 – Sala Capital – 7:30pm

Cinemanía Sábado, septiembre 26 – 7:30pm / Sábado, octubre 3 – 7:30pm

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Lecciones de amor (Demain je Tombe Amoureux)

Estreno en Colombia: 1 de abril de 2027

El día de su jubilación, Émile, profesor de literatura en Dieppe, imparte a sus jóvenes alumnos una última clase sobre literatura y amor, invitándolos a convertirse en los poetas de sus propias vidas. Cuando una alumna le pregunta por sus propios sentimientos y si aún está enamorado de su esposa, Émile es incapaz de responder. Al llegar a casa, descubre que ella lo ha abandonado. Solo durante todo el verano, deberá enfrentarse a la soledad y poner en práctica sus propias enseñanzas sobre el amor y la vida.

Demain je Tombe Amoureux Foto: Cineplex

Cine Colombia Av Chile Sábado, septiembre 26 – 3:30pm / Domingo, octubre 4 – 8:30pm

Cinemateca de Bogotá Viernes, septiembre 25 – Sala 3 – 7:30pm / Domingo, octubre 4 – Sala 3 – 5:00pm

Cinemanía Viernes, septiembre 25 – 5:45PM / Sábado, octubre 3 – 3:45pm

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Trilogía de colores: Azul (Trois: Bleu)

La película tuvo su estreno en Colombia de la mano de Cineplex el 20 de septiembre de 1996 y, 30 años después, regresa a las salas como parte de esta celebración del cine francés.

En un accidente de coche, Julie pierde a su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. Al recuperarse de sus lesiones, decide comenzar una nueva vida, independiente, solitaria y anónima, alejada de los privilegios que antes disfrutaba. Olivier, el ayudante de Patrice, intenta sacarla de su aislamiento. Olivier está enamorado de ella desde hace muchos años y acaba convenciéndola para que termine el «Concierto para Europa», una ambiciosa obra inacabada de Patrice.

Cine Colombia Av Chile Jueves, octubre 1 – 8:30pm

Cinemateca de Bogotá Domingo, septiembre 27 – Sala 2 – 7:00pm / Miércoles, octubre 7 – Sala 3 – 7:00pm

Cinemanía Jueves, septiembre 24 – 8:10pm / Viernes, octubre 2 – 3:30pm

*Más información en la página oficial del evento.