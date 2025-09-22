Suscribirse

Cine

Lo que necesita saber del 24 Festival de Cine Francés: sobre la fuerza y la mirada femenina en el cine

Del 24 de septiembre al 8 de octubre de 2025, el Festival recorre 18 ciudades del país con películas que invitan a reflexionar sobre la diversidad, la hermandad y la solidaridad entre mujeres.

Redacción Arcadia
22 de septiembre de 2025, 1:16 p. m.
24º Festival de Cine Francés
24º Festival de Cine Francés | Foto: 24º Festival de Cine Francés

El universo femenino se hace cada vez más fuerte en la cinematografía francesa y del mundo, y Colombia no es la excepción. No se trata solo de un aumento en el número de protagonistas o de directoras, ni de la cantidad de historias de mujeres en pantalla...

Contexto: ‘Una batalla tras otra’, lo nuevo de Paul Thomas Anderson, con Leo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn

Es un espíritu más amplio, que reconoce el poder de sus narrativas y la riqueza de sus perspectivas. Por ello, el Festival de Cine Francés celebra a la mujer, lo femenino y su mirada particular desde el 2023 con una programación paritaria, y en esta edición 2025 lo hace con más fuerza celebrando a través de un diálogo con la consigna histórica de Francia: Libertad, Igualdad, Fraternidad, sumando este año un llamado especial a la Sororidad.

El afiche: capas de hermandad de Houria

La imagen oficial del Festival, diseñada por Juan Esteban Duque del estudio mottif, reúne en una poderosa composición las múltiples capas de la hermandad entre mujeres. Se inspira en una escena de la película Houria (2022), de la directora franco-argelina Mounia Meddour, donde un elenco mayoritariamente femenino teje una historia sobre resiliencia, comunidad y arte.

Afiche oficial del evento.
Afiche oficial del evento. | Foto: 24º Festival de Cine Francés

En la película, Houria, joven bailarina y profesora, enfrenta una agresión que cambia su vida, encontrando en la danza y en la complicidad de otras mujeres un camino de reconstrucción. Directoras, protagonistas e historia se entrelazan para encarnar el espíritu de esta edición: la sororidad como fuerza transformadora.

Para Duque “Tener como punto de partida la película Houria para el afiche de esta edición del Festival de Cine Francés me permitió concentrarme en una poderosa imagen donde las múltiples capas de la hermandad entre mujeres se hacen evidentes, pero lo acentuamos a través de una fragmentación vertical que nos permite comprender que aunque existe apoyo entre mujeres, este se expresa en múltiples dimensiones. La sororidad es un concepto amplio como complejo, y un abrazo de conjunto está también lleno de esa amplitud del alma y de la complejidad individual de cada uno de los seres que se encuentran allí.

Sororidad por toda Colombia

El Festival de Cine Francés 2025 se celebrará desde este miércoles 24 de septiembre hasta el 8 de octubre en 18 ciudades: Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Fusagasugá, Manizales, Medellín, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Arauca, Piedecuesta y Tumaco.

Contexto: Estas son las nominaciones a los Premios Macondo 2025: ‘Estimados señores’, ‘Malta’ y ‘Matrioshka’, las destacadas

Una selección de estrenos, clásicos y obras destacadas del cine contemporáneo francés invitarán a explorar historias que, como Houria, nos muestran que la unión, la complicidad y la fuerza de lo colectivo son tan necesarias como la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Película de apertura.
Película de apertura. | Foto: 24º Festival de Cine Francés
Película de clausura.
'Culebra negra', película de clausura. | Foto: 24º Festival de Cine Francés

El 24º Festival de Cine Francés es organizado por la Embajada de Francia en Colombia en conjunto con el Instituto Francés en Colombia, además cuenta con el apoyo de la red de Alianzas Francesas de Colombia, Unifrance y el patrocinio oficial de TV5 Monde, France 24 y Air France.

*Descubra toda la programación en la página oficial del evento y en las redes del evento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Visas H-1B: ¿quiénes pagarán la tarifa de 100.000 dólares? Estados Unidos aclara la confusión

2. Fuerte temblor sacudió a EE. UU. este 22 de septiembre. Esta fue la magnitud, las zonas afectadas y el reporte oficial según USGS

3. “Las puertas del infierno”: The Economist lanza una fuerte crítica a Gustavo Petro y analiza las políticas del gobierno a propósito de las elecciones de 2026

4. Gustavo Bolívar, preocupado por reconocimientos del ministro Armando Benedetti a Roy Barreras y Daniel Quintero: “La izquierda ha muerto”

5. Recorte de tasas en EE. UU.: cómo aprovecharlo en sus créditos, ahorros e inversiones personales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cinecine francésFestivalFestival de Cine FrancésPelículas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.