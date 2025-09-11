Suscribirse

Cine colombiano

Estas son las nominaciones a los Premios Macondo 2025: ‘Estimados señores’, ‘Malta’ y ‘Matrioshka’, las destacadas

La ceremonia de premiación a lo mejor del cine se llevará a cabo el 2 de noviembre en Medellín, con la conducción de Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan, y transmisión de TNT, HBO Max y los canales regionales.

Redacción Arcadia
11 de septiembre de 2025, 2:18 p. m.
Estimados Señores
'Estimados Señores', de Patricia Castañeda, la película más nominada de esta edición. | Foto: Cortesía Patricia Castañeda

El pasado 28 de agosto, en el Centro Nacional de las Artes - Delia Zapata, la Academia Colombiana de Cine compartió la lista de nominados a los XIII Premios Nacionales de Cine - Premios Macondo 2025. La ceremonia reconoce la excelencia cinematográfica, artística, técnica y narrativa del cine colombiano, así como la mejor película del cine iberoamericano del último año.

Contexto: Recomendados de streaming: documentales estrenados y por estrenarse sobre fe, música y cine y una gran miniserie

Para la edición de este año se postularon un total de 72 películas, de las cuales resultaron nominados 15 largometrajes de ficción, 7 largometrajes de documental, 4 largometrajes iberoamericanos y 12 cortometrajes distribuidos en categorías de Ficción, Documental y Animación, y que fueron inscritos por festivales calificadores como BOGOSHORTS - Bogotá Short Film Festival, Festival Cortos Cali y FICICA - Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle.

Cristina Umaña (presidenta) y Elkin Zair Manco (director ejecutivo) de la Academia Colombiana de Cine durante el cóctel de lanzamiento de nominados.
Cristina Umaña (presidenta) y Elkin Zair Manco (director ejecutivo) de la Academia Colombiana de Cine durante el cóctel de lanzamiento de nominados. | Foto: cortesía ACC

“Es un honor estar hoy celebrando las nominaciones junto a tantos amigos, colegas, profesionales y técnicos de nuestro cine. Hoy no solo anunciamos las más de 22 categorías que reconocen nuestro quehacer cinematográfico, también celebramos las alianzas que hacen posible los Premios Macondo 2025. Son ya 13 años rindiendo homenaje a nuestro cine”, aseguró la nueva presidenta de la Academia Colombiana de Cine, la actriz Cristina Umaña.

Matrioshka, presenta una historia que revela la complejidad de las relaciones familiares a través de tres generaciones de mujeres que han hecho lo mejor que han podido, pero que en ese camino puede que también hayan herido a quienes más aman. Prensa Matrioshka
'Matrioshka' | Foto: Prensa Matrioshka

Entre los nominados de este año se destacan Estimados señores con 12 nominaciones, Malta con 7 nominaciones, Matrioshka, Uno, entre el oro y la muerte, La ciénaga entre el mar y la tierra y Mi Bestia con 5, y La salsa vive con 4. Las nominaciones y los ganadores son escogidos de manera autónoma y democrática por los más de 800 miembros de 14 especialidades que conforman la Academia Colombiana de Cine en la actualidad.

Todas las nominaciones

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films MALTA - Perro de Monte LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA - Mago Films S.A.S UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios.

'La salsa vive'
'La salsa vive' | Foto: cortesía Cineplex

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

LA SALSA VIVE - 64A Films, Cinematic EL PANTERA - Planeador Films ALMA DEL DESIERTO - Guerrero Films CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA - Canoa Films, Ruge Films

Aún estoy aquí / Ainda Estou Aqui de Walter Salles.
'Aún estoy aquí' / 'Ainda Estou Aqui' de Walter Salles es cine obligado. | Foto: Sony Pictures

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO 

AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil El 47 - España PEPE - República Dominicana EL ECO - México

Contexto: Charla exclusiva con Tatiana Huezo: maestra de la emoción y documentalista de mayor presente en Latinoamérica

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

OCASO - Sugarmind Films & Arts CUERPO DE ESTA SOMBRA - Stefany Jaramillo Pinto QUEBRANTO - Issabella Rozo Gonzalez TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas

Contexto: Charla con Leinad Pájaro De la Hoz sobre cine y su corto ‘Un pájaro voló'

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

UN DÍA DE MAYO - Rara Cine MALICIA - La Montaña Cine NEA - Códigos Global UN PÁJARO VOLÓ - BØlier Films

Leinad Pájaro de la Hoz - Un pájaro voló
'Un pájaro voló' de Leinad Pájaro de la Hoz. | Foto: ©BØLIER FILMS

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 

PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres ESTAMOS EN EL MAPA - Resonancias producciones TIERRA ENCIMA - Vuelco BANDERA ROJA - RTVCPlay / Guerrero Films

MEJOR DIRECCIÓN

Camila Beltrán - MI BESTIA Jorge Forero - MATRIOSHKA Natalia Santa - MALTA Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR GUION

Natalia Santa - MALTA Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES Jorge Forero / Tatiana Andrade - MATRIOSHKA Camila Beltrán / Silvina Schnicer - MI BESTIA

Contexto: El compositor Felipe Téllez, o repensar lo folclórico y la distancia como partitura

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO 

Juan Pablo Barragán - LA SOMBRA DEL JUEZ Juan Pablo Urrego - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE Manolo Cruz - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA Jairo Camargo - ASALTO AL MAYOR

La relación entre madre e hijo que exploran Manolo Cruz y Vicky Hernández es fuerte, a varios niveles.
Manolo Cruz y Vicky Hernández en 'La ciénaga entre el mar y la tierra'. | Foto: Stills de 'La ciénaga entre el mar y la tierra'

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA Julieth Restrepo - ESTIMADOS SEÑORES Marcela Mar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE Estefanía Piñeres - MALTA

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Emmanuel Restrepo - MALTA Claudio Cataño - ESTIMADOS SEÑORES Hernán Cabiativa - ENTREVISTA LABORAL Jorge Cao - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

'Malta', segunda película de Natalia Santa
'Malta' es segunda película de Natalia Santa. | Foto: Andrés Ríos /Perro de Monte

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES Barbara Perea - ESTIMADOS SEÑORES Juana Arboleda - LA NIÑA Y EL CAZADOR Patricia Tamayo - MALTA

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Lola Gómez - MATRIOSHKA Mauricio Vidal - LA SALSA VIVE Luciana Riso - LA PIEL EN PRIMAVERA Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES

La piel en primavera / Monociclo Cine ficci 63-. 1_LAPIELENPRIMAVERA_ALBALILIANAAGUDELOPOSADA_MONOCICLOCINE
Fotograma de 'La piel en primavera'. | Foto: Monociclo Cine

MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez /Alejandro Escobar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - POSITIVO NEGATIVO Germán Daniel León - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo - LA SALSA VIVE

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Gustavo García - EL PANTERA Andres Soto / Maria Linares - COLIBRÍ Andrés Martínez - ENTREVISTA LABORAL Isabel Ramírez Ocampo - IGUALADA

MEJOR MÚSICA ORIGINAL  

Daniel Carvajalino - AGUA SALÁ Maria Linares - MATRIOSHKA Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES Camilo Sanabria - LA SOMBRA DEL JUEZ

Estimados Señores
Afiche de 'Estimados Señores'. | Foto: Cortesía Patricia Castañeda

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Luz Helena Cárdenas - MI BESTIA Julian Grijalba - MALTA Juliana Hoyos - LA PIEL EN PRIMAVERA Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR MAQUILLAJE

Lina Cadavid - MI BESTIA Manuela Muñoz - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE Gabriela Iglesias - COLIBRÍ Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES

Contexto: “Los invito a ver una película diferente”, dice Camila Beltrán, directora de 'Mi bestia'

MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Marcela Gómez - LA PIEL EN PRIMAVERA Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - MI BESTIA Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES Lili Cabrejo - MATRIOSHKA

La coproducción Mi bestia, de Camila Beltrán, cierra la edición.
'Mi bestia', de Camila Beltrán. | Foto: Felina Film/Films Grand Huit

MEJORES VFX

Andrés Valencia - EN LO PROFUNDO Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR Luis Agamez - LA SOMBRA DEL JUEZ Fausto Miguel Díaz Pasmiño - LO PEOR HASTA EL MOMENTO

MEJOR MONTAJE 

Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - EL PANTERA María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - NOSOTRAS Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes - LA SALSA VIVE Nicolás Herran - CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA

“El Pantera”, el largometraje documental que narra la vida del músico, trombonista y arreglista Gustavo Emilio García Olivo, conocido artísticamente como Pantera. Dirigida por Frank Benítez Peña, producida por Angélica Clavijo Ortiz y distribuida por Labodigital Colombia
“El Pantera”, el largometraje documental que narra la vida del músico, trombonista y arreglista Gustavo Emilio García Olivo, conocido artísticamente como Pantera. Dirigida por Frank Benítez Peña, producida por Angélica Clavijo Ortiz y distribuida por Labodigital Colombia | Foto: Cortesía: Labodigital

Por cuatro años consecutivos, los Premios Macondo continúan con el apoyo del Consejo Nacional de las Artes y Cultura en Cinematografía - CNACC y EGEDA Colombia. Este año, se suman Satena, la Alcaldía de Medellín, su comisión fílmica FilMedellín, Comfama, El Pauer, la Cámara de Comercio de Medellín y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

