Sobre la poderosa proyección de ‘Igualada’ en el barrio el Pozón de Cartagena, la fuerza del cine y la representación

Por el acceso que Mejía Botero tuvo a Francia, basado en una confianza y una franqueza establecidas desde 2009, cuando por primera vez trabajaron juntos, el documental presenta material de archivo muy diciente y ofrece una llegada a ella sin precedentes. La conocemos como la joven caucana que luchó por sus territorios, la vemos crecer, adquirir más certeza en su causa, y transformarse en una voz escuchada y reconocida en el mundo. Y, así, decide aspirar a la presidencia y acercarse a los 800.000 votos (ratificándose como fórmula vicepresidencial). A lo largo de esta película, no escapa a la gente el hecho de que bajo las reglas de Colombia, un país que como ningún otro liquida a sus líderes sociales, esta mujer no debería seguir con vida. Pero lo ha hecho, contra todos los pronósticos.

“Es el registro histórico de un momento muy particular en un país que ha sido muy golpeado. Y es muy lindo, porque necesitamos recordar momentos en los que se siente que todo es posible, en los que nos permitimos soñar con algo diferente. Espero que la gente se lleve eso. Así suene ingenuo, sin importar tanto el posicionamiento político de la persona, ojalá logre conectar de todas formas”. Lo afirma porque lo ha visto suceder. En Nueva York, la primera pregunta del público vino de un señor que se paró y le dijo: “Soy uribista, pero esta película me gustó mucho”.

La única condición de Francia para hacer este documental fue la de no poner a nadie en peligro. No pidió ver cortes, no ejerció vetos. Pero al verla dejó una crítica. “No quería que la película fuera tanto sobre ella, no quería ser tan protagonista, quería más voces, más gente”, contó Mejía. En ese sentido, vale anotar que la cinta también se beneficia de integrar personajes como Leonardo, un joven, hijo de una empleada de servicio, que se lanzó de cabeza a hacer campaña por Francia y ha acompañado su camino. Leonardo también estuvo presente en esa plaza de El Pozón. También suma mucho la banda sonora, que incluye una canción original de La Muchacha y otra de la misma artista como “No azara”, que parece hablar de ella y las mujeres como ella como nadie antes lo hizo.