“Los invito a ver una película diferente”, dice Camila Beltrán, directora de Mi bestia, filme que ya está en cartelera

C.B.: Empecé a escribir hace siete años, pero en medio de este proceso he hecho otros cortos. Todo comenzó con el recuerdo de esta profecía. Luego comencé a narrar esa historia que empezó a tener, poco a poco, toques sobre el lado del género de lo fantástico y un poco apocalíptico también. Todo eso busca contar el crecimiento y la manera como se empiezan a despertar los sentidos, el cuerpo, la sexualidad, y cómo eso puede también verse atravesado por un contexto específico. En este caso, el contexto de la Bogotá de la época y esta profecía.

C.B.: Siempre avancé con la convicción de que la película era más que una historia, que era, además, un objeto que debía tener todos los elementos coherentes, desde también todo lo que pensamos que no se ve en la pantalla. Es decir, la manera como haces el casting, la manera como preparas en los lugares… Entonces, poco a poco, las respuestas se fueron dando y la película se fue mostrando. Fue un descubrimiento y un aprendizaje también para mí. Yo no tenía en ningún momento desde el inicio la claridad de hacer una película de género. Lo que trataba era de mostrar una época y sobre todo la época antes de internet. Eso es algo que para mí es muy importante: saber cómo hoy en día podemos percibir ese momento en el que la televisión estaba muy presente y esas imágenes nos llenaban completamente. Y eso sucede justo cuando Mila crece y se imagina cómo va a ser su adultez en la sociedad. Todas estas imágenes de los medios tienen mucha influencia, y en el caso de ella son determinantes para que busque también una alternativa.

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con una actriz no profesional como protagonista?

C.B.: Fue superbonito. La verdad, aprendí muchísimo de ella. Hicimos un trabajo más allá de hacer concretamente un entrenamiento de actores, en el que se le enseña, entre comillas, a actuar. Era más bien un trabajo de acercamiento humano, de hablar, de hacerla entender la época, de comprender con ella qué estaba justamente atravesando en ese momento a los 13 años. De contarle cosas de lo que estaba en la película y a su escala también poderlo entender. Por ejemplo, la mirada de los hombres, el surgir del deseo, y todo eso fue muy rico. Gracias al apoyo de Catalina Arroyave, que fue la entrenadora de actores, hicimos momentos de diálogo en los que discutimos no solo de la película, sino también de lo que es ser mujer. Fue un trabajo muy rico. Ya luego, concretamente, podría decir que ella es una niña que tiene un magnetismo muy fuerte. Su presencia ya es muy fuerte. No se trata de que ella tenga talento para aprenderse cosas de memoria, es decir, diálogos, porque es un personaje muy callado, sino también es solamente cómo transmitir mucho con la mirada, con gestos muy sutiles. Ese fue el trabajo con ella.

C.B.: Eso también fue muy lindo. Yo consideraba que dentro de los mundos que plantea la película estaba el de Mila, un mundo de descubrimiento, muy fuerte de un personaje muy magnético. Pero estaba también el mundo racional, encarnado por Marcela y por el padrastro. Entonces, ella entendió muy claramente el proyecto. De hecho, no solamente fue actriz, sino que nos apoyó con la coproducción. Dentro del set hizo que las chicas aprendieran mucho, y ella también aprendió de ellas. Fue un encuentro de mundos. Muchas veces uno cree que esos mundos no se van a encontrar, y aquí sí se encontraron.

C.B.: La película habla mucho de lo que es crecer siendo mujer. Para mí, a pesar de que la película hace evidentes muchas situaciones complicadas, era muy importante que el personaje principal no se quedara como víctima. En este sentido, lo fantástico y lo salvaje, y cómo ella conecta con eso de una forma metafórica, hace que ella pueda salir y que pueda proponer algo. No quedarse en el hecho de que las cosas pasen, sino también ser activa y rechazar ese mundo al que no quiere pertenecer.