Luego de sus proyecciones iniciales de prensa, el crítico principal del portal Indiewire, David Ehrlich, llamó a Una batalla tras otra como la mejor película de un estudio grande estadounidense desde 2010. Sus palabras solo suman a una expectativa ya muy alta.

Después de todo, se trata de la más reciente producción de un director que tiene en su recorrido obras definitivas de sus tiempos como Magnolia, Boogie Nights, There Will Be Blood, The Master, y que, después de su una incursión en una línea más ligera con Licorice Pizza, regresa con fuerza a temas más densos, tocados desde la comedia negra, la acción, el crimen, el drama y el suspenso .

“Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos”, reza la descripción de la cinta de Warner Bros. Pictures y el cineasta Paul Thomas Anderson (PTA) —nominado al Premio de la Academia y ganador del BAFTA—, que ya tiene fecha de estreno en Colombia: se estrena el 25 de septiembre.

Benicio Del Toro, agente de la revolución. | Foto: Warner Bros.

Al respecto de la cinta, esto dice su director: “Comencé a trabajar en esta historia hace 20 años con el objetivo de escribir una película de acción y persecución de coches, y volvía a ella cada dos o tres años. Al mismo tiempo, esto fue a principios de la década de 2000, tuve la idea de adaptar Vineland de Thomas Pynchon, un libro sobre la década de 1960, que escribió en los años 80. Así que, estaba tratando de decidir qué significaba la historia otros 20 años después. La tercera idea flotando en mi mente en ese momento era un personaje, una revolucionaria femenina. Así que realmente durante 20 años había estado tirando de todos estos hilos diferentes, y de alguna manera, ninguno de ellos me abandonó. Siendo realista, para mí, Vineland iba a ser difícil de adaptar. En cambio, robé las partes que realmente resonaron conmigo y comencé a unir todas estas ideas. Con su bendición”.

'Una batalla tras otra' llega a cines el 25 de septiembre. | Foto: Warner Bros.

La cinta es protagonizada por el reconocido Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar y del BAFTA, y en su reparto también suma a dos potentes figuras: Sean Penn y Benicio del Toro, ambos ganadores del Oscar y del BAFTA. A estos tres hombres que lideran la carga se integran Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, además de Wood Harris y Alana Haim (que tan promisorio debut tuvo en Licorice Pizza).

Las interpretaciones más poderosas vienen también de las mujeres en esta cinta. | Foto: Warner Bros.

Anderson dirige a partir de un guion escrito por él mismo, lo cual siempre es una buena señal. Los productores son Adam Somner y Sara Murphy, nominados al Oscar y al BAFTA, junto con el propio Anderson. Will Weiske se desempeña como productor ejecutivo.

Detrás de cámara, el equipo creativo incluye a varios colaboradores frecuentes de PTA, entre ellos los directores de fotografía Michael Bauman y el propio Anderson; la diseñadora de producción Florencia Martin, nominada al Oscar y ganadora del BAFTA; el editor Andy Jurgensen, nominado al BAFTA; la diseñadora de vestuario Colleen Atwood, ganadora del Oscar y del BAFTA; la directora de casting Cassandra Kulukundis.