‘Avengers: Endgame Bonus’ vuelve a la pantalla grande: ¿vale la pena elegir IMAX o Infinity Vision?

Volver a ver Avengers: Endgame en pantalla grande será una oportunidad que los fanáticos de Marvel tendrán desde el próximo 24 de septiembre en Colombia. Sin embargo, quienes quieran aprovechar el reestreno para disfrutar la película con una experiencia cinematográfica de gran formato tendrán que elegir entre dos opciones: IMAX e Infinity Vision.

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Ambos formatos están contemplados para esta edición especial, pero existen diferencias que pueden ser determinantes para quienes buscan una experiencia más inmersiva. Infinity Vision corresponde a una nueva certificación para salas Premium Large Format (PLF), diseñada con estándares específicos de pantalla, imagen y sonido. Marvel destaca que estas salas cuentan con pantallas de gran tamaño, imágenes de alta calidad y sonido envolvente.

Infinity Vision contempla el uso de pantallas que deben superar los 45 pies de ancho, acompañadas por un sistema de sonido Dolby Surround 7.1 y determinados niveles de brillo, con el propósito de ofrecer una proyección de alta calidad.

IMAX, por su parte, es un formato ampliamente conocido por los seguidores del cine de superhéroes y está diseñado para aprovechar una pantalla de grandes dimensiones y un sistema de sonido pensado para producciones de alto impacto visual. En Colombia ya existen funciones anunciadas en este formato para el reestreno de Endgame.

La diferencia también está en el contenido adicional. Las funciones especiales de Avengers: Endgame incluye material relacionado con Avengers: Doomsday, pero Marvel confirmó que quienes asistan a funciones en IMAX o en pantallas certificadas Infinity Vision tendrán acceso a un adelanto adicional de la próxima película.

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Por eso, la elección dependerá de lo que busque cada espectador. Para quienes priorizan una experiencia de gran formato y sonido envolvente, Infinity Vision representa una alternativa diseñada específicamente bajo esos estándares. IMAX, en cambio, ofrece una experiencia que muchos espectadores ya conocen y buscan especialmente para películas de Marvel.

En cualquiera de los dos casos, el regreso de Endgame no será simplemente una repetición de la cinta de 2019: el reestreno busca servir también como conexión con Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.