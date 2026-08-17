‘Avengers: Doomsday’ filtra las primeras imágenes de la batalla entre los Vengadores, X-Men y los Cuatro Fantásticos

Durante la más reciente edición de la convención D23 en Anaheim, California, Marvel Studios presentó avances de su próxima gran producción cinematográfica, Avengers: Doomsday.

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El evento, encabezado por el presidente del estudio, Kevin Feige, sirvió como escenario para detallar la ruta narrativa que conducirá al estreno de la cinta en diciembre de 2026, así como para oficializar la guía de 15 contenidos dentro de la plataforma Disney+ recomendados para comprender la trama multiversal.

El anuncio se produce en un momento en que la franquicia busca estructurar la continuidad de sus historias tras la integración de licencias provenientes de eras anteriores del cine de superhéroes, combinando personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con figuras de los universos de Fox y otras sagas clásicas.

¡AVENGERS: DOOMSDAY¡, el esperado estreno de Marvel Studios, llega a los cines el 17 de diciembre. Foto: Marvel Studios

Según las secuencias mostradas durante la convención de Disney, la narrativa de Avengers: Doomsday plantea una alianza sin precedentes entre los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y las fuerzas de Wakanda. La trama central gira en torno a la amenaza global e interdimensional que representa Victor von Doom (Doctor Doom), personaje interpretado por el ganador del Óscar Robert Downey Jr.

Entre los elementos presentados en el material promocional destacan interacciones directas entre personajes de distintas franquicias, como secuencias de enfrentamiento entre Gambito y Shang-Chi, además de la intervención de Mystique adoptando la identidad de Yelena Belova.

Asimismo, la narrativa conecta de manera inmediata con los eventos finales y escenas poscréditos de producciones recientes como Thunderbolts, marcando la llegada de los Cuatro Fantásticos al núcleo operativo del equipo.

Con el objetivo de simplificar la continuidad temporal para los espectadores y evitar el revisionado exhaustivo del catálogo completo del estudio, Marvel Studios organizó un listado oficial agrupado en cuatro bloques temáticos:

(De izquierda a derecha) Anthony Russo, Robert Downey Jr., Joe Russo y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, promocionan la próxima película “Avengers: Doomsday” en la presentación de Walt Disney Studios en el Dolby Colosseum del Caesars Palace durante CinemaCon, la convención oficial de Cinema United, el 16 de abril de 2026 en Las Vegas, Nevada Foto: Getty Images via AFP

1. Orígenes y grandes alianzas

Captain America: The First Avenger

The Avengers

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

2. La era mutante y clásicos de 20th Century Fox

X-Men (2000)

(2000) X2: X-Men United (2003)

(2003) Deadpool & Wolverine

3. El desarrollo del multiverso e incursiones

Loki (Serie completa, temporadas 1 y 2)

(Serie completa, temporadas 1 y 2) Spider-Man: No Way Home

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

4. La nueva generación de equipos

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Black Panther: Wakanda Forever

Captain America: Brave New World

Thunderbolts

The Fantastic Four: First Steps

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Esta selección reafirma que conceptos como las incursiones dimensionales y las alianzas entre distintas etapas del cine de cómics continuarán siendo el eje vertebrador de la actual etapa narrativa del estudio.

Avengers: Doomsday tiene fijado su estreno mundial en salas de cine para el 18 de diciembre de 2026. La cinta representa la primera de dos grandes entregas programadas para culminar la denominada “Saga del Multiverso”, antes del lanzamiento previsto de Avengers: Secret Wars’