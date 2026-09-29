Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan ‘Verity’: el thriller que llega con una historia inquietante

En Verity, la historia juega constantemente con la duda y hace que el espectador se pregunte en quién puede confiar. La película sigue a una reconocida escritora interpretada por Anne Hathaway, quien queda inmovilizada después de sufrir un accidente. Aunque ya no puede continuar con su trabajo, guarda un manuscrito secreto que podría revelar aspectos desconocidos de su vida y cambiar por completo lo que los demás creen saber sobre ella.

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A su casa llega Lowen, una escritora que atraviesa un momento difícil y que es contratada para terminar los libros que Verity dejó pendientes. El personaje, interpretado por Dakota Johnson, comienza a convivir con la familia de la famosa autora mientras intenta avanzar con el trabajo que le encomendaron.

Sin embargo, la situación se vuelve cada vez más incómoda. Lowen no solo empieza a involucrarse en la vida de Verity, sino que también desarrolla una particular cercanía con Josh, el esposo de la escritora, interpretado por Josh Hartnett.

Josh se muestra como un hombre atento y preocupado por su familia, aunque algunos de sus comportamientos también pueden generar dudas. Incluso llega a sugerirle a Lowen que use uno de los vestidos de Verity para salir, un detalle que puede parecer inocente, pero que adquiere otro significado dentro de la historia.

Con estos personajes, Verity construye una trama en la que las apariencias pueden resultar engañosas y en la que cada nueva información hace más difícil determinar quién está diciendo la verdad.

La historia va aumentando la tensión hasta convertirse en el thriller psicológico y sensual que propone Verity, película que llega a los cines este viernes. A medida que Lowen comienza a conocer más detalles sobre la familia, también aparecen nuevas dudas. Una de ellas tiene que ver con Verity y la posibilidad de que la escritora no esté realmente paralizada, como todos creen.

El tono de la película también provocó momentos inesperados durante las grabaciones. Anne Hathaway contó que en algunas escenas ella y Dakota Johnson terminaban riéndose mientras se miraban fijamente.

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“Hay algo en saber que se supone que debes dar miedo que te hace reír”, explicó Hathaway en conversación con Associated Press.

Ese ambiente encaja con una producción que apuesta por situaciones llamativas y momentos propios del thriller. En una de las escenas, por ejemplo, el personaje de Johnson le echa humo de vapeador en la cara a Verity. También hay una secuencia de fantasía en la que Lowen comienza besando a Josh, el personaje de Josh Hartnett, y termina besando a Verity.

Para Dakota Johnson, interpretar a una mujer con comportamientos cada vez más perturbadores fue una experiencia particular. “Me pareció muy divertido interpretar a alguien que está profundamente enfermo”, señaló la actriz.

*Con información de AP.