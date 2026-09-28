La artista estadounidense Taylor Swift volvió a hacer historia en los MTV Video Music Awards, pues recibió el primer premio Artist Director Honors durante la ceremonia de 2026, un reconocimiento creado para destacar a los artistas que han contribuido al desarrollo del videoclip y a la narración visual.

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Con este nuevo galardón, Swift se convirtió en la artista más premiada en la historia de los MTV VMAs. Hasta ese momento, compartía el récord con Beyoncé, pues ambas acumulaban 30 estatuillas de estos premios.

Durante su discurso, la cantante recordó sus dos décadas de trabajo en videos musicales y explicó que ha participado en la realización de cerca de 60 producciones. De ese número, 18 fueron escritos y dirigidos por ella.

“Empecé a hacer vídeos musicales y a participar en ellos hace 20 años”, señaló Swift al recibir el reconocimiento.

@myst.movies Taylor Swift reçoit le prix de la Vidéo de l’année aux MTV Music Awards 2026 pour "The Fate of Ophelia " Sur scène, elle rend hommage à Dolly Parton, saluant son influence et son héritage dans l’industrie musicale. @Taylor Swift ©Mtv #taylorswift #mtvmusicawards2026 #mtv #swifties ♬ son original - Myst

La artista también aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores, a quienes atribuyó parte de la experiencia que ha tenido a lo largo de su carrera. “Ustedes, los aficionados, hacen que sea muy divertido”, afirmó.

Pero ese no fue el único premio importante que recibió durante la noche. Swift también obtuvo el galardón a Video del Año por The Fate of Ophelia, canción que hace parte de su álbum The Life of a Showgirl.

Al recibir esta estatuilla, la cantante decidió dedicar el reconocimiento a Dolly Parton, fallecida recientemente, a quien se refirió como la “máxima corista”.

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“Creo que todos tuvimos mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo”, expresó Swift.

El reconocimiento se convirtió así en otro momento destacado para la cantante, quien además de ampliar su récord de premios en los MTV VMAs, aprovechó la ceremonia para recordar a una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense, quien falleció hace varias semanas.

*Con información de AP.