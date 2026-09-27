‘Cine Sin Parar’, la iniciativa de un cineasta colombiano que busca fortalecer la producción audiovisual latinoamericana

En un momento de movimiento para la industria audiovisual colombiana, una nueva iniciativa busca mantener activa la producción de historias y, al mismo tiempo, abrir espacios para talentos con diferentes trayectorias. Se trata de ‘Cine Sin Parar’, proyecto creado y liderado por el cineasta y productor colombiano Farid Duque.

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La propuesta plantea desarrollar siete proyectos cinematográficos durante un mismo ciclo, entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. El modelo está basado en la planificación, la independencia creativa, la optimización de recursos y la construcción de alianzas para llevar las producciones a nuevas audiencias.

Siete historias hacen parte de ‘Cine Sin Parar’

El Día de Mi Suerte, Enlazados, La Fe, Mi Primer Millón, El Proceso, La Cima y La Web son las primeras producciones que integran la iniciativa. Sus historias abordan asuntos como la familia, la fe, el perdón, la resiliencia y la superación personal.

El proyecto también reúne a figuras con trayectoria y nuevos talentos. Entre los nombres vinculados se encuentran Rafael Pedroza, Juan Pablo Llano, Eileen Roca, Joavany Álvarez, Tony Cortés y Javy Ferrer, además de profesionales provenientes de Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Ecuador.

“Quise demostrar que la verdadera innovación no nace del dinero, sino de la visión, la disciplina y el propósito. Estamos creando contenido que transforma, no solo que entretiene”, afirmó Duque.

El cineasta cuenta con más de dos décadas de experiencia en el entretenimiento y ha desarrollado su trayectoria en campos como la producción audiovisual, la comunicación estratégica, el posicionamiento de talentos y la creación de iniciativas culturales.

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El proyecto prepara una segunda fase

El trabajo no terminará con las siete producciones iniciales. Duque avanza actualmente en una segunda etapa de ‘Cine Sin Parar’, que contempla otros siete proyectos, además de nuevas alianzas orientadas a ampliar la circulación de los contenidos.

La iniciativa también pretende generar espacios para actores, directores, guionistas, productores, músicos, técnicos y talentos emergentes que intervienen en las distintas etapas de realización.

De esta manera, la propuesta apunta a mantener una producción cinematográfica constante y ampliar la presencia de historias latinoamericanas dentro y fuera de la región.