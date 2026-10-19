Actualmente, las carteleras de cine en Colombia cuentan con una película de terror que ha comenzado a captar la atención de los espectadores no solo por su atmósfera inquietante y sus escenas perturbadoras, sino también por la reflexión que propone en torno a la maternidad.

En poco tiempo, la producción ha despertado el interés del público y ha dado lugar a conversaciones sobre los diferentes elementos de su historia que más han sorprendido, impactado e incluso incomodado a quienes se han acercado a las salas a verla.

Luis Alberto Posada confirma su nueva película para esta Navidad: todos los detalles de ‘Historia de un amor’

Dirigida por Rob Savage, la cinta, cuyo título es Madre Siniestra o La Otra Madre (Other Mommy, título original en inglés), apuesta por el terror como una herramienta para explorar uno de los vínculos más fuertes, pero al mismo tiempo complejos, que pueda experimentar una mujer.

De esta manera, lo que podría parecer una historia convencional de horror termina abriendo la puerta a preguntas sobre los miedos, las contradicciones y las mentiras que pueden afectar el desarrollo de un niño y su vínculo con su madre.

Esta combinación entre terror y reflexión hace de esta película una propuesta que divide opiniones y que, más allá de generar inquietud, invita al espectador a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas.

Reparto y sinopsis de Madre Siniestra

La cinta cuenta con una duración de 1 hora y 32 minutos. El reparto está conformado por Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass, Arian Moayed, Sean Kaufman, Dichen Lachman y Karen Allen.

Sinopsis: Bela, una niña de 8 años que vive en un hogar marcado por problemas matrimoniales, se enfrenta a una entidad siniestra que emerge de su clóset. La presencia, a la que llama “La Otra Mamá”, se vuelve cada vez más amenazante para ella y su familia.

Madre Siniestra tiene una clasificación para mayores de 15 años. Fue estrenada en las salas de cine de Colombia desde el pasado 8 de octubre y todavía se encuentra disponible en la cartera.

La producción está inspirada en la novela Incidents Around The House, del escritor estadounidense Josh Malerman, publicada el 25 de junio de 2024. Además, como dato curioso, vale mencionar que esta obra también dio origen a la película Bird Box.

Netflix estrenará nuevas series y películas en octubre: estas son las novedades que llegan del 19 al 25 de octubre

“Aunque en general sigue las convenciones, su enfoque resulta a veces apasionante”, señala el crítico cinematográfico Charles Lyons-Burt en un artículo publicado en la revista de entretenimiento Slant, citado por Filmaffinity.

Por su parte, Richard Lawson, en The Hollywood Reporter, indica que, desde su perspectiva, “le falta una sensación de tensión creciente y angustiosa que haga que los sustos calen más hondo. Tal como está, es una colección atractiva, pero en gran medida vacía, de sobresaltos y una mitología poco desarrollada”.