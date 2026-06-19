¿Listo para volver al universo de Toy Story? La cuenta regresiva ya está por terminar para el esperado estreno de una nueva entrega de una de las franquicias animadas más exitosas y queridas de todos los tiempos.

En esta ocasión, de acuerdo con los detalles desvelados por Disney, la historia llevará a los espectadores a una aventura completamente renovada, en la que los emblemáticos juguetes conocerán la tecnología.

¿Éxito o decepción? Adelanto de ‘Toy Story 5’ tiene hablando a miles de fanáticos de Disney Pixar

Woody, Buzz Lightyear y el resto de sus inseparables compañeros regresarán a la pantalla grande el 18 de junio en Colombia, esta vez para explorar cómo los dispositivos electrónicos y las nuevas formas de entretenimiento están transformando la manera en que las nuevas generaciones juegan y se relacionan con sus juguetes favoritos.

Con el personaje de Lilypad, la historia de los famosos juguetes da un giro inesperado, pues se trata de un dispositivo que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie (con la voz de Scarlett Spears).

Este nuevo integrante del equipo pondrá patas arriba la hora del juego, creando una nueva aventura llena de imaginación, humor y conexión, sellos distintivos que han hecho que esta serie de películas sea un ícono durante más de 30 años.

Bad Bunny, Penélope Cruz, Belinda y Bizarrap harán el doblaje de algunos personajes de la película. Foto: Pixar

Nuevo elenco y personajes de Toy Story 5

La reconocida actriz y modelo estadounidense Greta Lee es la encargada de darle voz a Lilypad, la tableta con forma de rana que cambiará las reglas del juego.

A lo largo de su trayectoria, Lee también se ha destacado como actriz de voz en películas como Spider-Man: A través del Spider-Verso y un papel como invitada en Solar Opposites.

Por otro lado, está el comediante Conan O’Brien, quien presta su voz en la versión en inglés a Smarty Pants, un innovador y divertido juguete tecnológico, diseñado para acompañar a los niños en una de las etapas más importantes de su crecimiento: aprender a ir al baño de manera independiente.

A la lista se suma Craig Robinson como Atlas, otro juguete tecnológico con GPS. Asimismo, hay rostros y voces familiares, incluidos Annie Potts como Bo Peep, John Ratzenberger como Jam y Wallace Shawn como Rex.

Jeff Bergman y Anna Vocino se unen al elenco como el Sr. y la Sra. Cara de Papa, y Blake Clark vuelve a interpretar a Slinky.

Bizarrap se suma a Toy Story 5 junto a Bad Bunny y Taylor Swift, este es el personaje que interpretará

Entre las apariciones de voz especiales se destacan: Benito Antonio Martínez Ocasio, ganador de seis premios Grammy, también conocido como Bad Bunny, quien pone voz al nuevo personaje misterioso y natural Pizza con gafas.

También está Alan Cumming como Tiro al Blanco malvado, el alter ego de Tiro al Blanco durante el juego, en una secuencia de imaginación en la nueva película.

Bajo la dirección de Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, Toy Story 5 llegará para crear nuevos y memorables recuerdos entre los amantes de esta afamada franquicia.