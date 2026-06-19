Las 7 mejores películas sobre elecciones presidenciales que puede ver en el fin de semana electoral

Este fin de semana, mientras Colombia se prepara para vivir una nueva jornada decisiva en las urnas, el interés por las historias relacionadas con campañas, disputas por el poder y procesos electorales también llega a las pantallas.

Johanna Fadul ratificó su apoyo a Abelardo de la Espriella y compartió duro mensaje: “Refirme”

El próximo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, en la que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentarán para definir quién asumirá la presidencia del país durante los próximos cuatro años.

En medio de la expectativa que rodea este momento político, el cine se convierte en una alternativa para conocer distintas miradas sobre el mundo electoral.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

Estas son cinco películas sobre elecciones presidenciales que pueden convertirse en el plan ideal para el fin de semana electoral:

La dictadura perfecta (2014)

Luego de recibir un soborno millonario, una importante cadena de televisión pone en marcha una estrategia basada en información engañosa para mejorar la imagen pública de un reconocido político señalado por corrupción.

Experta en crisis (2015)

Un candidato presidencial de Bolivia, rezagado por su bajo porcentaje en las encuestas, contrata a un grupo de asesores estadounidenses liderado por Jane Bodine (interpretada por Sandra Bullock), una estratega que regresa a la política para enfrentarse a su antiguo rival.

Mientras ambos compiten por influir en la campaña, salen a la luz las tensiones y estrategias detrás del poder.

La cortina de humo (1997)

Días antes de enfrentar su proceso de reelección, el presidente de Estados Unidos queda envuelto en una controversia que amenaza con afectar su imagen pública. Para reducir el impacto mediático del escándalo, desde su círculo más cercano surge una estrategia inesperada: fabricar una crisis internacional que concentre la atención de los medios.

Con ese objetivo, uno de sus asesores recurre a un reconocido productor de Hollywood para construir una guerra ficticia en Albania y presentar al mandatario como el líder que logra resolver el conflicto frente a las cámaras.

La hora del cambio (2017)

Cansados del desorden y el deterioro de su pueblo en Sicilia, los habitantes de Pietrammare eligen a un nuevo alcalde que promete imponer orden y hacer cumplir la ley.

Sin embargo, sus intentos por cambiar las costumbres y enfrentar la corrupción terminan generando rechazo entre los propios ciudadanos.

El político (1949)

Willie Stark, un hombre reconocido por su integridad y determinación, decide iniciar una carrera política con la intención de generar cambios. Sin embargo, al descubrir las dinámicas de poder y las prácticas poco transparentes del entorno, termina alejándose de sus ideales.

Después de llegar al cargo de gobernador, comienza a consolidar su influencia controlando medios de comunicación y utilizando su posición para mantenerse en el poder a cualquier costo.

El candidato (2017)

La historia sigue la campaña presidencial de Gary Hart en 1988, cuando su regreso como uno de los favoritos del Partido Demócrata se vio afectado por la difusión de un escándalo relacionado con una presunta relación extramatrimonial que terminó cambiando el rumbo de su aspiración política.

El último hurra (1958)

Tras concluir su periodo de gobierno, Frank Skeffington, un experimentado alcalde de origen irlandés en una ciudad de Nueva Inglaterra, busca mantenerse en el cargo presentándose nuevamente a elecciones.

En medio de la campaña, sus allegados le sugieren modificar su forma de hacer política, ya que aunque enfrenta a un candidato con poca experiencia, este tiene el respaldo de los grupos con mayor poder e influencia en la ciudad.