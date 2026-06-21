“Los barrió el tigre”: el inesperado festejo de Johanna Fadul tras el triunfo de Abelardo de la Espriella

Los recientes resultados del preconteo electoral en Colombia, que muestran un margen estrecho entre los candidatos Abelardo de la Espriella con 12.951.856 votos e Iván Cepeda con 12.703.886 votos, han generado un impacto inmediato en la opinión pública.

Una de las reacciones más visibles y comentadas en las últimas horas fue la de la actriz Johanna Fadul. A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete se mostró visiblemente emocionada por el triunfo del candidato Abelardo De La Espriella.

“Mis hermanos me van a odiar”: el revelador testimonio de Antonella sobre la intimidad de Gustavo Petro

En los videos compartidos con sus seguidores, se observa a la actriz exclamando: “¡Ganamos, ganamos, síganme tirando todo el hate que quieran!”. Asimismo, Fadul añadió frases de corte espiritual y patriótico como “Dios siempre estuvo con nosotros” y “La luz tenía que volver al país”, dejando clara su afinidad con el proyecto político del abogado penalista.

Esta postura no resulta aislada, pues la actriz mantiene una relación de cercanía de larga data con el entorno de De La Espriella. Según un artículo publicado anteriormente por Revista SEMANA, Fadul reveló en sus plataformas digitales un vínculo de profunda gratitud y afecto familiar, detallando que el padre de Abelardo De La Espriella fue quien ofició su matrimonio hace algunos años, lo que explica la emotividad de su mensaje ante los datos del preconteo.

Además de sus declaraciones en video, la actriz recurrió al humor político y a las narrativas de la campaña electoral para interactuar con su audiencia en Instagram. En una de sus publicaciones temporales, Fadul replicó un meme viral en el que se observa una imagen editada del actual presidente de la República, Gustavo Petro, simulando colgar un retrato de Abelardo De La Espriella en la pared.

La eufórica reacción de Johanna Fadul ante la victoria de Abelardo de la Espriella Foto: @johannafadul

Minutos después, la intérprete avivó la conversación digital al publicar la frase: “A pocas horas de poder decir: los barrió el Tigre en ZU-CARITA”. Esta expresión hace una alusión directa al personaje de animación del cereal Zucaritas, un elemento que el propio De La Espriella incorporó activamente de forma satírica en sus estrategias de comunicación y mercadeo político a lo largo de la contienda.

El polémico mensaje de Johanna Fadul por los resultados entre De la Espriella y Cepeda Foto: @johannafadul

“No se desgasten”: el contundente mensaje de Jhonny Rivera que estremece las redes en plenas elecciones

Por otro lado, la pareja de presentadores conformada por Cristina Hurtado y José Narváez también se sumó a las reacciones del sector del entretenimiento. De acuerdo con información recopilada por SEMANA, los comunicadores emitieron un fuerte mensaje en respuesta a la ventaja inicial registrada por De La Espriella sobre Iván Cepeda.