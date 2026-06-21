“No se desgasten”: el contundente mensaje de Jhonny Rivera que estremece las redes en plenas elecciones

A pocos minutos de que se conozcan los resultados electorales en el país, el reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera se pronunció a través de sus redes para sentar una postura de neutralidad y hacer un llamado al respeto y la convivencia entre los ciudadanos. En un panorama donde diversas figuras públicas y del entretenimiento han manifestado abiertamente sus preferencias de voto, el artista risaraldense optó por invitar a sus seguidores a evitar confrontaciones por ideologías políticas.

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Mientras que en los últimos días algunos exponentes de la música popular como Pipe Bueno, Alzate o Francy han expresado sus preferencias políticas, Jhonny Rivera ha decidido tomar una postura de neutralidad.

El intérprete de éxitos como Soy soltero y El dolor de una partida enfatizó que su relación con la audiencia se fundamenta de manera exclusiva en el ámbito artístico y cultural, y no en las ideologías políticas de quienes consumen su propuesta musical.

El artista de música popular subrayó la importancia de la autonomía del votante. Foto: HELEN RAMÍREZ

A través de un video difundido en sus redes, Rivera interactuó con sus seguidores antes de trasladarse a su lugar de votación, expresando de forma directa sus motivos para no asumir ninguna bandera partidista:

“Buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para ir a votar? Yo también, ya voy para mi pueblo a votar. Bueno, imposible no hablar de política. Pero bueno, no voy a expresar ninguna inclinación porque nunca lo haré. Porque yo a ustedes los quiero mucho, independientemente de cuál sea su inclinación política. A o B, no me importa”, manifestó el cantante.

El artista de música popular subrayó la importancia de la autonomía del votante y advirtió sobre la cantidad de contenido verídico y falso que circula en las redes sociales.

“Ustedes llegaron a mí no por política, sino por un gusto musical. Y yo respeto lo que usted piense y vote por quien usted crea. Usted ha visto y yo no tengo que enseñarle ni explicarle nada. Las redes están inundadas de información y de desinformación. O sea que de eso no vamos a hablar”, añadió en su intervención.

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Hacia el cierre de su intervención, Jhonny Rivera hizo hincapié en la necesidad de preservar el tejido social y de no desgastar los vínculos interpersonales intentando convencer a quienes pienesan distintos.

“Pero mi llamado es a que no se desgasten tratando de que X o Y persona piense como usted porque no lo va a lograr”, concluyó el pereirano, cuyo mensaje ha generado diversas interacciones entre usuarios que rescatan la prudencia como una alternativa frente a la polarización que vive en estos momentos el país.