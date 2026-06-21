“Estuve a punto de que me estafaran”: así intentaron robar a la reconocida actriz Marcela Gallego

La reconocida actriz colombiana Marcela Gallego encendió las alarmas en sus redes sociales al relatar un reciente intento de fraude del que estuvo a punto de ser víctima. A través de un video, la artista explicó la sofisticada estrategia que delincuentes digitales están empleando para manipular las notificaciones de las aplicaciones de pago, afectando principalmente a personas que comercializan productos o servicios a través de internet.

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De acuerdo con el testimonio de Gallego, compartido con sus seguidores, la situación comenzó de manera regular. La actriz utiliza sus redes sociales para promocionar sus talleres formativos de actuación, improvisación y comunicación. El proceso comercial habitual implica que los interesados hagan clic en un enlace que los redirige a WhatsApp, donde se les brinda información y se coordinan los pagos mediante transferencias electrónicas.

Un supuesto cliente contactó a su equipo mostrando interés en el taller de actuación e improvisación. Tras recibir las tarifas y los métodos de pago, el usuario envió un comprobante digital que aparentaba ser una transferencia exitosa desde la plataforma Nequi hacia la cuenta de la actriz, incluyendo su nombre, el valor exacto y la hora de la transacción.

“Mandó el señor el comprobante de Nei y decía efectivamente ‘envío realizado para Marcela Gallego’ (…) entonces yo la veo, pero no me meto a Nequi”, relató la actriz, señalando que inicialmente no verificó el saldo de forma inmediata en su aplicación debido a la aparente legitimidad del soporte.

El giro de la estrategia ocurrió minutos después. El hombre se comunicó insistentemente vía telefónica para manifestar que el dinero ya había salido de su banco, pero que la plataforma requería una “autorización” de Gallego para liberar los fondos.

La actriz narró que, en efecto, recibió una notificación real dentro de la sección de alertas de su aplicación bancaria. Sin embargo, al revisar con detenimiento el mensaje antes de proceder, descubrió que la acción solicitada no era para recibir dinero, sino para enviar fondos de su propia cuenta hacia la cuenta de un tercero.

“A uno normalmente no le piden autorización para mandarle plata. A uno le piden cuándo va a pagar algo (…) Lo que estaba yo a punto de hacer, que por fortuna estaba viendo y no lo hice, es tal cual la transacción cuando uno le va a mandar a alguien plata. El tipo armó todo para que yo fuera la que le mandara esa plata a él”, detalló la artista.

Al verse descubierto, el sospechoso intentó guiarla telefónicamente, indicándole que presionara la opción de saldo “disponible” y luego “siguiente” para supuestamente ver reflejado el dinero. La actriz optó por finalizar la llamada y reportar el número telefónico a las autoridades correspondientes en delitos cibernéticos.

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Marcela Gallego es conocida por su amplia trayectoria en la televisión y el teatro en Colombia, recordada por sus papeles en producciones como Me llaman Lolita, El man es Germán y La ley del corazón.

Más allá de su faceta en las pantallas, la actriz se ha consolidado en los últimos años en el ámbito pedagógico dictando talleres de improvisación y comunicación corporativa. Programas como “Actúa y Comunica” están diseñados tanto para actores como para emprendedores y creadores de contenido que buscan superar el miedo escénico y optimizar su expresión frente a las cámaras.