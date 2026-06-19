El esperado estreno de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ya está en Disney+: fecha, hora y cómo ver la última película de la saga

La plataforma de streaming Disney+ continúa reforzando su apuesta por la animación japonesa con el estreno, este 19 de junio, de la película Dragon Ball Super: Super Hero. Este lanzamiento, que sigue a la incorporación de la serie homónima a finales de mayo, consolida la presencia de la icónica franquicia creada por Akira Toriyama dentro del catálogo de la compañía.

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A diferencia de las entregas anteriores de la franquicia, caracterizadas por combates de escala galáctica, Super Hero propone una narrativa más urbana y cercana a la Tierra. En esta ocasión, la trama deja en un segundo plano a Goku y Vegeta para centrar el protagonismo en Gohan y Piccolo, quienes deben defender la ciudad de dos nuevos androides desarrollados por la Patrulla Roja.

La producción, que en su lanzamiento original en cines en 2022 generó debate entre los seguidores debido a la implementación de animación íntegramente en CGI, forma parte del canon oficial de la saga. De hecho, la historia fue adaptada posteriormente en el manga oficial ilustrado por Toyotaro. De acuerdo con la información de la plataforma, la película estará disponible tanto en su versión original con subtítulos como con el doblaje al español latino realizado para su exhibición en salas de cine.

Este movimiento responde a una estrategia de Disney+ para competir en el segmento del anime, un terreno liderado históricamente por plataformas especializadas como Crunchyroll. Desde mayo, el servicio ha sumado títulos de alto perfil como Jujutsu Kaisen y los 131 episodios de Dragon Ball Super, ampliando un catálogo que previamente contaba con una presencia minoritaria de este género. Hasta este mes, la película Super Hero se encontraba disponible de manera exclusiva en la plataforma Crunchyroll.

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La llegada de estos contenidos coincide con un periodo de transición para la marca tras el fallecimiento de su creador, Akira Toriyama, en 2024. Recientemente, en eventos del sector celebrados en Tokio, como el ‘Festival Genkidama’, se anunciaron novedades sobre la continuidad del relato.

Entre los proyectos destaca la próxima temporada titulada Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica —una tanda de ocho episodios que adaptará el arco de Moro del manga— y el desarrollo del videojuego Dragon Ball: Age 1000. Estos anuncios sugieren que las empresas licenciatarias (Capsule Corporation Tokyo, Toei Animation y Shueisha) han alcanzado consensos comerciales para dar continuidad a una franquicia que sigue sumando audiencias a nivel global.