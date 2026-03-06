Cultura pop

LupiCon 5.0 reunirá en Bogotá a la voz de Gokú y grandes figuras del cómic internacional

Atentos, geeks de la animación, pues aquí toda la información sobre este evento que los convoca con mucho por ofrecer a finales de este mes.

Redacción Arcadia
6 de marzo de 2026, 11:12 a. m.
El gran invitado internacional es Mario Castañeda, legendario actor y director de doblaje mexicano, voz oficial de Gokú en el doblaje latinoamericano de 'Dragon Ball Z'.
La capital colombiana se prepara para vivir una nueva celebración de la cultura geek, el coleccionismo y el entretenimiento pop con la llegada de LupiCon – Master Collections, evento que realizará su quinta edición del 21 al 23 de marzo de 2026 en el Centro de Eventos YMCA en Bogotá, reuniendo invitados internacionales, experiencias temáticas y actividades para fanáticos de todas las edades.

Como gran invitado internacional, el evento confirma la participación de Mario Castañeda, legendario actor y director de doblaje mexicano reconocido mundialmente por ser la voz oficial de Gokú en el doblaje latinoamericano de Dragon Ball Z, uno de los animes más influyentes en la historia de la televisión.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Castañeda se ha consolidado como una de las figuras más importantes del doblaje en español latino. Su interpretación de Gokú marcó a generaciones enteras en América Latina y contribuyó al fenómeno cultural del anime en la región. A lo largo de su carrera también ha dado voz a personajes icónicos como Zapp Brannigan en Futurama y ha realizado doblajes para reconocidos actores internacionales en cine y televisión, convirtiéndose en un referente del entretenimiento y la actuación vocal.

Durante LupiCon 5.0, los asistentes podrán participar en shows en vivo, sesiones de meet and greet, firmas de autógrafos y encuentros especiales donde el público vivirá una experiencia directa con una de las voces más emblemáticas de la cultura pop latinoamericana.

LupiCon 5.0
LupiCon 5.0 Foto: LupiCon 5.0

Invitado internacional del cómic y la ilustración

El evento también contará con la presencia del artista internacional David Angelo Román, ilustrador profesional reconocido por su trabajo en importantes franquicias del entretenimiento global. Román ha desarrollado arte oficial para propiedades como Rick and Morty, además de colaborar en proyectos vinculados a universos como Star Wars, The Walking Dead y Steven Universe, trabajando con compañías internacionales como Lucasfilm, Topps, Upper Deck y Cryptozoic Entertainment.

Inspirado inicialmente por el estudio del arte de Leonardo da Vinci, su estilo combina técnicas tradicionales —acrílico, tinta, acuarela y marcadores gráficos— con una estética contemporánea del cómic, posicionándolo como uno de los artistas invitados recurrentes en convenciones internacionales como Middle East Film & Comic Con (MEFCC). En LupiCon participará en charlas, firmas y encuentros especializados con fans y coleccionistas.

Un universo geek para la familia

LupiCon se consolida como un espacio que integra entretenimiento, arte y comunidad, reuniendo experiencias diseñadas tanto para fanáticos históricos como para nuevas generaciones. Entre sus principales actividades se destacan: estas...

Exhibición de colecciones maestras y figuras a escala real; Zona gamer, arcade y videojuegos retro; Pista RC Mario Kart; Shows K-Pop y presentaciones en vivo; Concursos cosplay (incluyendo categoría infantil); Pasarelas temáticas y comunidad fandom; Meet & Greets internacionales; Subastas geek en vivo; Charlas académicas y espacios de cultura pop; Zonas fotográficas temáticas y experiencias inmersivas; Bulevar comercial con piezas exclusivas de colección.

*Entradas disponibles en este enlace.

