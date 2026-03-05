Música en vivo

Latir Festival: ¿qué propone este festival nacido en Barcelona que aterriza en Bogotá?

Les contamos sobre la filosofía de este evento, que se propone como un punto de encuentro de territorios, entidades, saberes, escenas y comunidades a través de la música, el arte y la gestión cultural. Y claro, compartimos las fechas y el cartel.

Redacción Arcadia
5 de marzo de 2026, 5:14 p. m.
Latir Festival llega a Bogotá 2026
Latir Festival llega a Bogotá 2026 Foto: Latir Festival / A.P.I.

En una capital como Bogotá, la escena no solo parece seguir creciendo, lo hace, de hecho, con nuevos eventos. Latir Festival es uno de ellos.

Este nació como una necesidad de crear puentes reales entre Latinoamérica y España a través de la música, el pensamiento y la experiencia cultural compartida. Desde Barcelona, la ciudad de diásporas, cruces y mestizajes, Latir se ha consolidado como una plataforma de diálogo intercultural que en marzo, por primera vez, llega a Colombia.

Y si esta plataforma vuelve a Latinoamérica es con un propósito: ser un punto de encuentro de territorios, entidades, saberes, escenas y comunidades a través de la música, el arte y la gestión cultural. El encuentro reúne entonces la agenda cultural latinoamericana, y llega por primera vez a la capital colombiana los días 26, 27 y 28 de marzo.

Noche de tumbao’: Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena cierran el circuito Bajo Chapinero

Para esta edición, Latir convoca grandes nombres de la escena latinoamericana con artistas locales, entendiendo el territorio como un acto de intercambio de diferencias e identidad colectiva. Reafirmando que Latinoamérica se piensa en común y que “la casa está en todas partes”. Hoy Bogotá resuena como una de las capitales culturales más vibrantes de Latinoamérica y por ello acoge al Latir.

