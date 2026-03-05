En una capital como Bogotá, la escena no solo parece seguir creciendo, lo hace, de hecho, con nuevos eventos. Latir Festival es uno de ellos.

Este nació como una necesidad de crear puentes reales entre Latinoamérica y España a través de la música, el pensamiento y la experiencia cultural compartida. Desde Barcelona, la ciudad de diásporas, cruces y mestizajes, Latir se ha consolidado como una plataforma de diálogo intercultural que en marzo, por primera vez, llega a Colombia.

Y si esta plataforma vuelve a Latinoamérica es con un propósito: ser un punto de encuentro de territorios, entidades, saberes, escenas y comunidades a través de la música, el arte y la gestión cultural. El encuentro reúne entonces la agenda cultural latinoamericana, y llega por primera vez a la capital colombiana los días 26, 27 y 28 de marzo.

Para esta edición, Latir convoca grandes nombres de la escena latinoamericana con artistas locales, entendiendo el territorio como un acto de intercambio de diferencias e identidad colectiva. Reafirmando que Latinoamérica se piensa en común y que “la casa está en todas partes”. Hoy Bogotá resuena como una de las capitales culturales más vibrantes de Latinoamérica y por ello acoge al Latir.

Cartel, fechas, escenarios

Latir Festival llega a Bogotá en 2026 Foto: Latir Festival / A.P.I.

El resultado es un lineup poderoso, con el sabor y la diversidad de proyectos como la mexicano-austriaca Tamara Flores, los argentinos Ahyre, la colombo-española Meli Perea, la agenda local con: La Mojarra Eléctrica, Javier Alerta, The Mills, Spektra de la Rima, Gregorio Uribe, Eva Peroni, entre muchos otros.

El evento sucede con el apoyo de Idartes, la Universidad de Los Andes, el CEFE de Chapinero, y desarrollará conversatorios con invitados clave para la industria audiovisual y cultural, Santiago Trujillo (Secretario General de Cultura), Edison Moreno (director de IDARTES), Tato Lopera, Adriana Lucía, entre otros referentes que aportarán miradas sobre la música colombiana como industria de exportación.

Una filosofía

Desde su origen, Latir ha impulsado giras internacionales, conectando bandas latinoamericanas con escenarios de España y otras ciudades europeas, apostando por la circulación cultural como una forma concreta de integración y desarrollo artístico. Ahora, ese movimiento regresa al territorio: Colombia como casa, como punto de partida y como lugar de innovación cultural.

Latir Festival propone mirar a Latinoamérica no solo como origen, sino como futuro: un territorio creativo, experimental y profundamente contemporáneo Foto: Latir Festival / Daniel López

El festival propone mirar a Latinoamérica no solo como origen, sino como futuro: un territorio creativo, experimental y profundamente contemporáneo. La música es el hilo conductor, pero el pulso del festival está en el encuentro, la conversación y la construcción de redes duraderas.

Latir no viene a ocupar un lugar: viene a abrir un espacio. Un lugar donde la cultura es nuestro punto en común, que dialoga y se transforma colectivamente. Bogotá será parte de ese infinitivo.

*Más información en las redes sociales del evento y en su página oficial.