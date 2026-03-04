El circuito Bajo Chapinero cierra después de cinco noches únicas que encendieron el barrio con múltiples sonidos. Este festival, una gestión conjunta de Pelado B y Teatro de Garaje, ha buscado abrir y fortalecer espacios para la circulación musical en la ciudad, apostándole a la diversidad y a las nuevas propuestas.

Entre lo instintivo y lo espontáneo: Pirineos en Llamas lanza su disco ‘Aguapanela’ y prepara show en el FEP 2026

A lo largo de su programación ha reunido cumbia, Uwaracha, música urbana y cantautoras independientes, con presentaciones de artistas como Los Guaqueros, Luci Le, Lady Arias y Singger, entre otros. Desde el pasado 6 de febrero, este recorrido musical ha convertido distintos espacios de Chapinero en puntos de encuentro donde la fiesta, la exploración sonora y la comunidad han sido protagonistas.

Este 28 de Marzo, Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena encabezan una noche inolvidable para el gran cierre del circuito Bajo Chapinero. Foto: Circuito Bajo Chapinero

El próximo 28 de marzo, Chapinero volverá a latir más fuerte que nunca con una gran noche de celebración que marca el cierre oficial del circuito. Tres proyectos que representan esa mezcla sonora que define al festival serán los encargados de esta despedida. Aquí se los presentamos.

Tom Morello habla con Arcadia antes de su visita a Colombia: “Vamos a darlo todo allá, han sido muy pacientes”

Frente Cumbiero: Proyecto liderado por Mario Galeano, referente de la nueva cumbia latinoamericana. Su propuesta mezcla tradición tropical con exploración contemporánea, sintetizadores y psicodelia, creando un sonido hipnótico que ha llevado la cumbia a escenarios internacionales.

El Frente Cumbiero en FEP 2023, más abrazador que nunca. Liderado por Mario Galeano, el grupo es referente de la nueva cumbia latinoamericana Foto: Páramo presenta

La Pambelé: Energía Cruda y fiesta sin concesiones. La Pambelé cruza ritmos afrocaribeños con una actitud irreverente y poderosa, convirtiendo cada presentación en un ritual colectivo de baile. Se trata del nuevo colectivo salsero que encarna la bravura de la capital y el sabor tropical que corre por la montaña.

La Pambelé cruza ritmos afrocaribeños con una actitud irreverente y poderosa. Foto: JD Rivas

La Nena Magdalena: Una propuesta salsera que conecta raíz, cuerpo y pista. Así se hace llamar Sofía Rojas, una de las nuevas diggers de la salsa en el país, que al evento de cierre sumará su frescura y su carácter.

¡Viva el barrio! Soacha se viste de tradición con el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares

La cita será en el corazón de Chapinero, en Capital Live Concerts, donde tradición y fiesta se cruzarán en una noche inédita en la historia de la “tropicalia” bogotana.

*Puede conseguir entradas en este enlace: https://www.domebi.com/events/frente-cumbiero-la-pambel-la-nena-magdalena