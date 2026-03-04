Evento

Noche de tumbao’: Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena cierran el circuito Bajo Chapinero

El evento abre y fortalece espacios para la circulación musical en la ciudad, apostándole a la diversidad y a nuevas propuestas. Les contamos cuándo sucede el gran cierre y todo lo que deben saber para hacer parte.

Redacción Arcadia
4 de marzo de 2026, 11:52 a. m.
EL Frente Cumbiero en FEP 2023, más abrazador que nunca.
El circuito Bajo Chapinero cierra después de cinco noches únicas que encendieron el barrio con múltiples sonidos. Este festival, una gestión conjunta de Pelado B y Teatro de Garaje, ha buscado abrir y fortalecer espacios para la circulación musical en la ciudad, apostándole a la diversidad y a las nuevas propuestas.

A lo largo de su programación ha reunido cumbia, Uwaracha, música urbana y cantautoras independientes, con presentaciones de artistas como Los Guaqueros, Luci Le, Lady Arias y Singger, entre otros. Desde el pasado 6 de febrero, este recorrido musical ha convertido distintos espacios de Chapinero en puntos de encuentro donde la fiesta, la exploración sonora y la comunidad han sido protagonistas.

Este 28 de Marzo, Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena encabezan una noche inolvidable para el gran cierre del circuito Bajo Chapinero.
El próximo 28 de marzo, Chapinero volverá a latir más fuerte que nunca con una gran noche de celebración que marca el cierre oficial del circuito. Tres proyectos que representan esa mezcla sonora que define al festival serán los encargados de esta despedida. Aquí se los presentamos.

Frente Cumbiero: Proyecto liderado por Mario Galeano, referente de la nueva cumbia latinoamericana. Su propuesta mezcla tradición tropical con exploración contemporánea, sintetizadores y psicodelia, creando un sonido hipnótico que ha llevado la cumbia a escenarios internacionales.

EL Frente Cumbiero en FEP 2023, más abrazador que nunca.
La Pambelé: Energía Cruda y fiesta sin concesiones. La Pambelé cruza ritmos afrocaribeños con una actitud irreverente y poderosa, convirtiendo cada presentación en un ritual colectivo de baile. Se trata del nuevo colectivo salsero que encarna la bravura de la capital y el sabor tropical que corre por la montaña.

La Pambelé
La Nena Magdalena: Una propuesta salsera que conecta raíz, cuerpo y pista. Así se hace llamar Sofía Rojas, una de las nuevas diggers de la salsa en el país, que al evento de cierre sumará su frescura y su carácter.

La cita será en el corazón de Chapinero, en Capital Live Concerts, donde tradición y fiesta se cruzarán en una noche inédita en la historia de la “tropicalia” bogotana.

*Puede conseguir entradas en este enlace: https://www.domebi.com/events/frente-cumbiero-la-pambel-la-nena-magdalena

