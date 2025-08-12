Pereira se prepara para vivir el evento geek más grande del país: llega el Eje Cafetero Comic Festival 2025

En el marco de la celebración de los 162 años de las Fiestas de la Cosecha, la ciudad de Pereira vivirá por primera vez una experiencia sin precedentes para los amantes del entretenimiento, la cultura pop, el anime y los cómics. Se trata del Eje Cafetero Comic Festival 2025, un evento gratuito que se tomará la emblemática Plaza de Bolívar los días 16, 17 y 18 de agosto, consolidándose como uno de los encuentros geek más grandes y esperados de Colombia.

Este festival es posible gracias al impulso de la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Desarrollo Económico, en su compromiso por dinamizar el sector creativo y brindar espacios de recreación y cultura para toda la familia. A través de esta iniciativa, se busca también potenciar el turismo, la economía local y la apropiación ciudadana del centro histórico de la capital risaraldense.

Dos grandes leyendas del doblaje latinoamericano lideran el Eje Cafetero Comic Festival 2025. | Foto: cortesía Eje Cafetero Comic Festival 2025

El Eje Cafetero Comic Festival 2025 contará con una variada y robusta programación dirigida a públicos de todas las edades. Uno de los mayores atractivos será la presencia de dos grandes leyendas del doblaje latinoamericano:

Laura Torres , actriz mexicana reconocida por interpretar las voces de personajes inolvidables como Gokú niño , Gohan , Goten ( Dragon Ball ), y Tommy Pickles ( Rugrats ), entre muchos otros. Esta será su primera visita al Eje Cafetero , marcando un momento histórico para los fanáticos del anime en la región.

, actriz mexicana reconocida por interpretar las voces de personajes inolvidables como , , ( ), y ( ), entre muchos otros. Esta será su , marcando un momento histórico para los fanáticos del anime en la región. Marcos Patiño, actor de doblaje con una trayectoria legendaria, recordado por sus interpretaciones como Ikki de Fénix en Los Caballeros del Zodiaco, Majin Buu (Dragon Ball Z) y decenas de personajes icónicos del mundo del anime y la animación.

Ambos invitados estarán presentes durante los tres días del festival, participando en paneles, shows en vivo, sesiones de firma de autógrafos y encuentros con sus seguidores.

Habrá concursos de cosplay en diferentes categorías: cosplay kids, cosplay pets, cosplay openings y un gran desfile principal. | Foto: cortesía Eje Cafetero Comic Festival 2025

Además, el festival ofrecerá:

Zona gamer con torneos de videojuegos, experiencias inmersivas y competencias.

con torneos de videojuegos, experiencias inmersivas y competencias. Concursos de cosplay en diferentes categorías: cosplay kids, cosplay pets, cosplay openings y un gran desfile principal.

en diferentes categorías: cosplay kids, cosplay pets, cosplay openings y un gran desfile principal. Zona académica con charlas, talleres, invitados expertos y divulgación de temas de cultura geek.

con charlas, talleres, invitados expertos y divulgación de temas de cultura geek. Bulevar comercial friki , ideal para coleccionistas, artistas, emprendedores y fanáticos que buscan merchandising exclusivo.

, ideal para coleccionistas, artistas, emprendedores y fanáticos que buscan exclusivo. Zona de fotografía y experiencias, subastas geek, shows musicales, exhibiciones especiales y presencia de cosplayers invitados de talla nacional.

El Bulevar comercial friki del Eje Cafetero Comic Festival 2025 tendrá joyitas. | Foto: cortesía Eje Cafetero Comic Festival 2025

El Eje Cafetero Comic Festival 2025 es organizado por El Coleccionista y La Feria del Comic Pereira, con el respaldo de Brandum Media y Tsunami Collectors Fest, y promete consolidarse como una de las actividades más importantes dentro del calendario anual de las Fiestas de la Cosecha.