‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Desde su aparición en la década de los ochenta, Dragon Ball se consolidó como una de las franquicias más influyentes y exitosas del anime a nivel global. La obra, creada en 1984 por Akira Toriyama, logró atrapar a generaciones enteras con las épicas aventuras de Gokú y el universo que lo rodea.

Con el transcurso del tiempo, la historia no se detuvo y continuó expandiéndose a través de múltiples producciones. Series de televisión, películas y especiales han mantenido vigente a estos personajes, permitiendo que nuevas audiencias se sumen a un fenómeno que sigue marcando la cultura popular.

No obstante, días atrás, los fanáticos recibieron una noticia muy especial, relacionada con el avance de la producción. Durante el Dragon Ball Genki Dama Festival, que se llevó a cabo el 25 de enero, se anunció el regreso del anime de Dragon Ball Super, mostrando el toque de Toei Animation.

Habrá un remaster del arco de Beerus, tomando capítulos que se emitieron ese día para darle un giro visual a los animes modernos, según reseña Espinof. Allí se mencionó también que había un primer vistazo que plasmaba ese diferencial en la calidad.

El portal especializado aseguró que aún no hay una fecha de estreno puntual, pero se espera que llegue en otoño de 2026. En esa misma línea se habla de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, adaptando otro arco narrativo del manga.

Vegeta, Goku y Trunks volverán en Dragon Ball Super: Super Hero. Foto: Europa Press. Foto: Europa Press

“Toei ha confirmado que ya está en marcha ‘Dragon Ball Super: The Galactic Patrol’, que por fin se encargará de adaptar el arco de Moro del manga. Teniendo en cuenta que Beerus llega primero, podemos esperar que la Patrulla Galáctica haga su debut a lo largo de 2027”, indicó Espinof.

Por el momento habrá que esperar para conocer más detalles concretos de lo que será este regreso, teniendo en cuenta la euforia que desata en los fanáticos de la emblemática serie.