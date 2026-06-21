Pico y placa en Medellín: así funcionará la rotación para el lunes 22 al 28 de junio

Para el lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026, la Alcaldía de Medellín tendrá su medida de pico y placa con el objetivo de reducir la congestión en las principales vías y calles de la capital de Antioquia.

Atención, conductores, a las próximas rotaciones: así regirá el pico y placa en Bogotá desde el lunes 22 al 28 de junio

La rotación que está prevista para estos próximos días es la misma que se ha ido implementando durante el primer semestre del 2026.

La administración distrital reitera su llamado de que los horarios de restricción de movilidad en el Valle de Aburrá para vehículos particulares y motocicletas son desde las 5:00 a.m. y finalizan a las 8:00 p.m.

Así regirá el pico y placa en Medellín durante el lunes 22 al 28 de junio

La administración distrital ha reiterado que el sistema de pico y placa es muy diferente al de otras ciudades del país.

En el caso de los carros particulares, no podrán circular por las calles de Medellín aquellos cuyas placas terminen en el número restringido para la jornada. Mientras que para las motocicletas, estas medidas son aplicadas al primer número de la placa.

Por medio de esto, el pico y placa en la capital de Antioquia será de la siguiente manera:

Carros particulares

Lunes 22 de junio: 1 y 7

Martes 23 de junio: 0 y 3

Miércoles 24 de junio: 4 y 6

Jueves 25 de junio: 5 y 9

Viernes 26 de junio: 2 y 8

Sábado 27 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 28 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Motocicletas

Lunes 22 de junio: 1 y 7

Martes 23 de junio: 0 y 3

Miércoles 24 de junio: 4 y 6

Jueves 25 de junio: 5 y 9

Viernes 26 de junio: 2 y 8

Sábado 27 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 28 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Para el caso de los taxis que ofrecen sus servicios en el Valle de Aburrá, la restricción de movilidad es desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. La aplicación es realizada a través del último dígito de la placa.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para taxistas en Medellín se rige de la siguiente manera:

Lunes 22 de junio: 4

Martes 23 de junio: 5

Miércoles 24 de junio: 6

Jueves 25 de junio: 2

Viernes 26 de junio: 8

Sábado 27 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 28 de junio: No aplica la medida de pico y placa.