Una tragedia viste de luto el mundo del cine y la televisión. El actor Paul Avery, recordado por su participación en la película Superman de 1978, protagonizada por Christopher Reeve, y en la serie Todos mis hijos, murió en la madrugada del martes 16 de junio de 2026, a los 81 años, junto a su esposa, Sheila.

La noticia fue confirmada por diferentes medios internacionales el día 19 de junio. Según los reportes, su deceso ocurrió luego de que ambos quedaran atrapados en un devastador incendio que se presentó al interior de su vivienda, ubicada en la localidad de Blairstown, en el estado de Nueva Jersey.

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Tras recibir el reporte del incendio, agentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey y miembros del cuerpo de Bomberos de Blairstown se desplazaron hasta el lugar de los hechos, exactamente en la calle Mohican Road, para atender la emergencia.

En la vivienda, las autoridades confirmaron la muerte de dos personas, identificadas como Paul Avery y Sheila Garry Avery, según informó el medio Lehigh Valley Live, citando una publicación en Facebook realizada por Kyle Avery, hija de la pareja.

A pesar de que el personal médico aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y procedió a su traslado de urgencia, las autoridades señalaron que tanto el actor como su esposa fallecieron poco después a causa de las severas lesiones sufridas.

“Estoy devastada por compartir que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, fallecieron esta mañana temprano. Los queríamos tanto, y ellos nos querían tanto, y nadie tuvo que preguntarse si era así. Estamos agradecidos al Departamento de Bomberos de Blairstown por sus esfuerzos. Planes de servicio a seguir”, escribió la hija de la pareja en su publicación.

Por otro lado, los equipos de rescate confirmaron que la estructura estaba totalmente envuelta en llamas al momento de su llegada, motivo por el que las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el origen y las circunstancias que desencadenaron el incendio.

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La trayectoria de Paul Avery en el cine y la televisión

Paul Avery inició su trayectoria en la industria del entretenimiento en la década de 1970. Durante 12 años fue el encargado de interpretar al camarero Hughie en la reconocida serie estadounidense Todos mis hijos (All My Children), una producción que se mantuvo al aire durante 43 temporadas y superó los 10.000 episodios.

En la pantalla grande, además de hacer parte de la película Superman (1978), dirigida por Richard Donner, donde interpretó a un camarógrafo de televisión, también apareció en otras reconocidas producciones como Apartamento para tres, Enredo e Historias del más allá.