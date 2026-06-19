La muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, reconocida por dar vida a la niña Samara Morgan en la película de terror El aro (2002) y por prestar su voz al personaje de Lilo en la versión original de Lilo y Stitch, generó una profunda conmoción en la industria del entretenimiento, pues apenas tenía 35 años.

Según reveló su novio, Roy Hernández, en entrevista para el portal TMZ, su deceso se dio tras permanecer varios días hospitalizada debido a graves complicaciones de salud. La actriz tuvo que enfrentar un delicado cuadro médico provocado por una meningitis y una severa infección sanguínea que derivó en sepsis y “el consiguiente fallo de su organismo”.

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La noticia fue confirmada el pasado 17 de junio por diversos medios de comunicación estadounidenses, señalando que su fallecimiento se produjo el pasado 16 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos.

La compleja situación que atravesó Daveigh Chase antes de su muerte

Luego de que se hiciera pública la noticia de su muerte, comenzaron a salir a la luz nuevos detalles sobre las complejas circunstancias que rodearon los últimos meses de vida de Daveigh Chase.

John Ryan, su representante durante más de una década, reveló en diálogo con The California Post que había estado tratando de contactarla desde hacía meses, preocupado por su situación y con la intención de brindarle ayuda.

De acuerdo con el testimonio de John Ryan, tanto él como Gaia Brown, hermanastra de la actriz, dedicaron cerca de un año a intentar localizarla. De hecho, aseguró que, en medio de su preocupación, incluso recurrieron a los servicios de un investigador privado para dar con su paradero y persuadirla de buscar ayuda profesional e iniciar un proceso de rehabilitación.

El exrepresentante afirmó que el estado de Chase les despertó aún más inquietud a finales de 2025 tras recibir un video en el que, supuestamente la actriz aparecía en una zona de Skid Row, en Los Ángeles.

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Según su relato, las imágenes evidenciaban un deterioro considerable en su condición de salud. Aunque logró comunicarse con ella y comenzó a coordinar un plan para trasladarla a un centro médico, señaló que cuando llegaron a buscarla al lugar donde había sido vista por última vez, ya no se encontraba allí.

“Estábamos tan cerca de encontrarla. Daveigh era la luz más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real. Su legado y su trabajo perdurarán para siempre”, comentó.