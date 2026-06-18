Esposa de Luis Díaz causó sensación en redes con tierna foto en apoyo a la Selección Colombia

El debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 fue uno de los acontecimientos más esperados del 17 de junio. Por eso, familiares y seres queridos de los futbolistas acompañaron la jornada con emotivos mensajes, fotografías y videos en redes sociales, expresando su apoyo al combinado nacional y captando la atención de los aficionados.

Una de las publicaciones que más llamó la atención en las plataformas digitales fue la de Gera Ponce, esposa del futbolista Luis Díaz. A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió varios momentos de su presencia en México, donde acompaña de cerca a la Selección Colombia en su participación internacional.

Murió la actriz Daveigh Chase, la niña de ‘El aro’, voz de Lilo en ‘Lilo y Stitch’, a los 35 años: esto es lo que se sabe

De esta manera, Gera ha demostrado una vez más el apoyo incondicional que brinda tanto a su esposo como al combinado nacional. Sin embargo, la imagen con la que causó sensación entre sus seguidores no fue justamente del delantero, ni del partido, sino de su pequeño hijo nacido hace un poco más de un mes.

El nacimiento del menor, llamado Fernando, llenó de alegría a su familia y Luis Díaz fue el primero en confirmar la noticia con un carrusel de tiernas imágenes junto a sus hermanas Roma y Charlotte, quienes nacieron en 2021 y enero de 2024, respectivamente.}

Publicaciones de Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz Foto: Instagram @gera25ponce

No obstante, previo al primer partido de la Selección Colombia con Uzbekistán en la Copa del Mundo, fue solo el menor el que se robó las miradas de cientos de internautas al aparecer con el uniforme de la Tricolor.

Con esta fotografía, la pareja del extremo del Bayern no solo llamó la atención de sus seguidores, sino que llenó de ternura las redes sociales.

Además, en otras publicaciones, se mostró viviendo con entusiasmo cada momento relacionado con la Selección Colombia, luciendo los colores del equipo y acompañando el ambiente futbolero que se vive en territorio mexicano.

“No hay necesidad”: Jhonny Rivera hizo inesperada revelación sobre la banda de Yeison Jiménez y recalcó cuál es su propósito

“Hoy vemos una vez más su fidelidad después de tantas oraciones, esfuerzo, sacrificios y fe, llegó este momento tan soñado: un debut en el Mundial y tu primer gol. Te amo”, escribió sobre una imagen en la que aparecía junto a Luis Díaz momentos antes del partido.

Muestras de apoyo de Gera Ponce en el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Instagram @gera25ponce

También apareció junto a su familia, incluido Mane Díaz, padre del futbolista colombiano, quien horas antes del encuentro deportivo se volvió viral en las redes sociales tras difundirse un video en el que elevaba una oración por la Selección Colombia y por su hijo, generando múltiples reacciones entre los aficionados.