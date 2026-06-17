El gesto de Mane Díaz previo al primer partido de Colombia en el Mundial 2026; se volvió viral y emocionó a los aficionados

La Selección Colombia hará su debut este miércoles, 17 de junio, en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro, como es tradición, ha generado una enorme expectativa entre los seguidores del combinado nacional.

A pocas horas del estreno de la Tricolor en la máxima cita del balompié, el ambiente mundialista ya se siente con fuerza entre los colombianos, tanto dentro como fuera del país. Entre las figuras que no han ocultado su entusiasmo destaca Mane Díaz, padre del delantero Luis Díaz.

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Reconocido por su carisma y su inquebrantable pasión por el fútbol, el guajiro volvió a captar la atención de los seguidores de la Selección y de millones de colombianos, gracias a un emotivo gesto de respaldo al equipo nacional que mostró a través de sus redes sociales.

En su publicación, Mane Díaz aparece de rodillas frente a una cama sobre la que acomodó dos camisetas con el nombre de su hijo, acompañadas por una bandera de Colombia, mientras realiza una oración.

“Vamos Colombia. Con todo hijo, siempre contigo, lo mejor está por venir ⚽️🫶😘❤️🙏🏼🙏🏻“, escribió el padre del futbolista colombiano en su publicación, compartida por medio de su cuenta de Instagram.

Su plegaria, dedicada a la Selección Colombia y a Luis Díaz, no tardó en hacerse viral en las plataformas digitales, donde cientos de usuarios lo han aplaudido y han destacado el amor que siempre ha demostrado por la Tricolor, así como su pasión por el fútbol.

De igual manera, varios aficionados se sumaron a sus muestras de apoyo, expresando sus mejores deseos para Luis Díaz y para todos los jugadores del combinado nacional de cara a su debut en el Mundial de 2026.

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“Llegó tu momento nuestro amado Lucho❤️ Toda Colombia y los Guajiros estamos tan orgullosos de ti"; “Que lindo que el padre ore por su hijo y su selección, vamos con toda Colombia 💛💙❤️“; ”Hoy primer gol de Luchito en mundiales ❤️“; ”Confiados en Dios, en nuestra selección y en sus talentos; la gloria es para Nuestro Señor. Colombia, el triunfo nos espera. A jugar con ardentía y compromiso“, dicen los comentarios de algunos usuarios.

Con este tipo de gestos y mensajes, las redes sociales se han se han convertido en la mejor ventana para que los aficionados puedan compartir sus muestras de optimismo frente a lo que será el desempeño de la Tricolor en este gran torneo.