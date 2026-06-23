¿Qué talentos esperar de la Comic Con 2026 en Bogotá este viernes y puente? Arcadia le cuenta

Se acerca la Comic Con Colombia 2026, que se desarrollará en Corferias entre el 26 y el 29 de junio (es decir, el viernes y todo el puente), y ya hace gala de sus muchísimas actividades e invitados ilustres.

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Entre varias increíbles, se destaca la participación del actor estadounidense Tyler Hoechlin, reconocido mundialmente por interpretar a Superman en las exitosas series Supergirl y Superman & Lois, además de su recordado papel como Derek Hale en Teen Wolf.

El actor estará presente el próximo lunes 29 de junio en Corferias, como parte de las actividades de Comic Con Colombia 2026, el evento de cultura pop, entretenimiento e industrias creativas más importante del país.

Con una trayectoria que supera dos décadas en cine y televisión, Hoechlin se ha consolidado como uno de los actores más destacados de su generación. Su interpretación de Clark Kent y Superman le permitió ganarse el reconocimiento de millones de seguidores alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las versiones más populares y apreciadas del icónico superhéroe de DC Comics.

Además de su trabajo en el universo de Superman, el actor es ampliamente conocido por su participación en la exitosa serie Teen Wolf, donde interpretó al carismático hombre lobo Derek Hale, personaje que lo convirtió en una figura de culto dentro de la cultura geek y las producciones juveniles de fantasía.

“La presencia de Tyler Hoechlin en Comic Con Colombia 2026 reafirma el compromiso del evento de acercar a los fanáticos colombianos a las grandes estrellas del cine, la televisión, el anime y la cultura pop mundial”, afirmó Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia.

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Durante su visita a Comic Con Colombia, Hoechlin participará en sesiones de fotografías, autógrafos y videos personalizados para sus seguidores en la Fan Zone. Asimismo, compartirá con el público durante una presentación especial en el escenario principal del evento, donde hablará sobre su experiencia en la industria del entretenimiento, su carrera profesional y algunos de los proyectos más importantes de su trayectoria.

“Las expectativas para esta edición son altas y la respuesta del público en boletería lo confirma. Queremos invitar a los asistentes a comprar sus entradas con anticipación, ya que Corferias operará a máxima capacidad para asegurar el acceso a los encuentros exclusivos y actividades programadas”, afirmó Tatiana Rudd, Jefe de proyecto de Corferias para Comic Con.

Todos los invitados internacionales

Al Comic-Con 2026 se suman estos talentos.

Tyler Hoechlin: Superman en las series Supergirl y Superman & Lois. Además de su trabajo en el universo de Superman es conocido por su participación en la exitosa serie Teen Wolf, donde interpretó al carismático hombre lobo Derek Hale.

Patricia Acevedo: Actriz de doblaje. La voz original de Sailor Moon, Lisa Simpson, Milk en Dragon Ball, Angélica (Rugrats) y muchísimos personajes más que marcaron generaciones.

Flow: Banda japonesa invitada. Reconocida mundialmente por interpretar temas emblemáticos de animes como Naruto, Dragon Ball Z, Code Geass, entre otros.

Los talentos de doblaje son superestrellas, y eso se demuestra en cada Comic-Con. Foto: Imágen de Toei Animation

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Carlos Segundo: Actor de doblaje. Es ampliamente reconocido por interpretar a personajes icónicos como Piccolo en Dragon Ball Z, Woody en Toy Story, Goofy de Disney, Severus Snape en la saga de Harry Potter y ALF, entre muchos otros.

Leon Chiro: Cosplayer italiano. Ha realizado caracterizaciones inspiradas en videojuegos, anime, cine y cultura pop. Su trabajo lo ha llevado a colaborar oficialmente con algunas de las compañías más importantes de la industria del videojuego.

Elizabeth Rage: Cosplayer. Reconocida cosplayer, influencer y creadora de contenido internacional.

Jeff Ward: Actor de One Piece. Reconocido por interpretar a Buggy el Payaso en la exitosa adaptación live action de One Piece.

*Más información y boletería en la página oficial del evento bogota.comicconcolombia.com.