‘VisionQuest’ causa furor en Disney+: las teorías de los fans tras el regreso de Visión y Ultrón

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) suma un nuevo hito en su catálogo de televisión con el lanzamiento de VisionQuest, producción desarrollada por Marvel Television que debutó este 14 de octubre exclusivamente en la plataforma de streaming Disney+.

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La entrega marca el retorno del actor británico Paul Bettany en el rol del androide reiniciado, en una trama centrada en la búsqueda de su identidad que sirve, además, como capítulo final de la trilogía conceptual que comenzó en 2021 con WandaVision y continuó en 2024 con Agatha en todas partes.

De acuerdo con la información compartida por la producción durante la convención D23, la historia presenta a una versión reconstruida de Visión que intenta pasar desapercibida para evitar ser utilizada como armamento por terceros.

Durante su retiro, el personaje recurre a los programas de inteligencia artificial integrados en su sistema para descifrar su propósito.

La estabilidad del protagonista se ve interrumpida por una recompensa impuesta sobre él, lo que lo obliga a emprender la huida en compañía de Thomas Shepard, un joven de origen desconocido que, según la línea narrativa desarrollada en los cómics y en las producciones previas, estaría vinculado a la reencarnación del hijo de Visión y Wanda Maximoff.

El estreno simultáneo de los primeros dos episodios generó diversas reacciones y análisis entre los seguidores de la franquicia en redes digitales, donde se debate sobre las implicaciones de las inteligencias artificiales en la psique del personaje y las pistas sembradas de cara a los próximos proyectos de gran formato de la compañía.

La temporada consta de ocho episodios y seguirá un esquema de emisión mixto que combina entregas dobles y lanzamientos semanales:

14 de octubre de 2026: Episodios 1 y 2 (Ya disponibles)

Episodios 1 y 2 (Ya disponibles) 21 de octubre de 2026: Episodios 3 y 4

Episodios 3 y 4 28 de octubre de 2026: Episodios 5 y 6

Episodios 5 y 6 4 de noviembre de 2026: Episodio 7

Episodio 7 11 de noviembre de 2026: Episodio 8 (Final de temporada)

La llegada de VisionQuest se posiciona como una de las piezas previas en la reestructuración del cronograma de Marvel Studios, de cara a la quinta entrega de los Vengadores.

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Según el calendario de lanzamientos actualizado por la compañía para el mercado global, la programación de producciones confirmadas queda establecida de la siguiente manera:

Avengers: Doomsday: 18 de diciembre de 2026

18 de diciembre de 2026 Avengers: Secret Wars: 17 de diciembre de 2027

17 de diciembre de 2027 X-Men ’97 (Temporada 3): Prevista para 2027

Prevista para 2027 Black Panther III: 15 de diciembre de 2028

15 de diciembre de 2028 Ghost Rider: Proyecto anunciado, con fecha pendiente de confirmación oficial.

Con este estreno, Marvel busca consolidar las tramas derivadas de los sucesos de Westview, ofreciendo una resolución al arco individual de Visión mientras reorganiza sus historias para las próximas fases cinematográficas.