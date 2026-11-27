ARCADIA: Lo que le significa estrenar su corto en Bogoshorts...

MÓNICA JUANITA HERNÁNDEZ DUQUINO.: Estrenar el corto en Bogoshorts, y no solo en Bogoshorts, en la competencia oficial de ficción, para nosotros es un inicio del recorrido muy bello en Colombia.

Es indiscutible que Bogoshorts es el festival de cortos más importantes de Latinoamérica. Se ha construido a lo largo de los años de una manera sólida, de una manera responsable, su curaduría es muy juiciosa.

Es indiscutible que Bogoshorts es el festival de cortos más importantes de Latinoamérica. Se ha construido a lo largo de los años de una manera sólida, de una manera responsable, su curaduría es muy juiciosa. Y estar en las selección oficial con este corto, además rodado en Boyacá, siendo un corto de ciencia ficción, le aporta una cosa diferente. Es muy bello poder estrenar en en este festival tan importante.

El corto toca la deserción juvenil en el campo, la soledad de nuestros abuelas y abuelos campesinos y la necesidad de que transmitan sus conocimientos. Foto: ElDoblePoder / LaContraBanda / A.P.I.

Theo Montoya habla con Arcadia: “Tengo el corazón destruido por tener que regalar mi película”

ARCADIA: Para quien no entiende la dimensión de hacer un corto, ¿que representa el corto para el cine?

M.H.: Hacer un corto tiene unas implicaciones creativas y, por supuesto, financieras. Comparándolo con los procesos del largometraje, son unos procesos más cercanos. Esto no significa que sean fáciles de financiar o fáciles de hacer, sino que permiten la exploración dentro de unos lugares creativos.

Un proceso de una financiación o de desarrollo de una película puede llevar de 4 a 6 años hasta que sale a salas. El corto, a nosotros, desde LaContraBanda y desde ElDoblePoder, nos ha permitido estar en un constante hacer. Cada año intentamos hacer un corto, y lo hacemos para permitirnos explorar géneros: la comedia y, en este caso, la ciencia ficción desde Boyacá: cómo es, cómo sería, cómo nos imaginamos estos espacios y estas historias.

Se necesita dinero, también tiempo y, por supuesto, ganas e ideas... Y entender que los procesos de circulación y de exhibición de los cortos son mucho más pequeños, en su mayoría.

Obviamente, hay implicaciones presupuestales y creativas: se necesita dinero, también tiempo y, por supuesto, ganas e ideas... Y entender que los procesos de circulación y de exhibición de los cortos son mucho más pequeños, en su mayoría.

¿Ciencia ficción en Boyacá? ¡Exactamente! Foto: ElDoblePoder / LaContraBanda / A.P.I.

Luzbeidy Monterrosa sobre ‘Jülapüin Yonna’: “Heredamos el conocimiento ancestral y el dolor de la tierra”

ARCADIA: Preséntenos su corto. De dónde nace, a dónde llega en su hechura, qué puede esperar la gente...

M.H.: El futuro ya pasó es la historia de Teotiste, una mujer que vive en Arcabuco, Boyacá, y cuyo esposo ha desaparecido hace un par de años. En medio de su soledad en el campo, ella decide no querer vivir más. Intenta quitarse la vida de determinadas maneras y ninguna de estas le funciona. Pero lo que Teotiste no sabe es que alrededor de toda esta situación, más allá de una desaparición, ella tiene que cumplir con unas misión específicas todavía en esta tierra antes de poderse ir.

Esta historia nace de observaciones con Iván David Gaona, mi dupla creativa y el productor del corto. A lo largo de los años, nos hemos dado cuenta que cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay menos transmisión de los conocimientos, sobre todo agrícolas. Y nos parecía fundamental discutir quién podría o de qué manera se podrían cuidar estos conocimientos...

Esta historia nace un poco de conversaciones y observaciones con Iván David Gaona, mi dupla creativa y el productor del corto. Desde hace mucho rato venimos pensando, hablando y discutiendo sobre la deserción juvenil que hay en el campo, por lo menos en la parte rural de Boyacá. Todos nuestros cortos desde El Doble Poder los hemos producido desde allí. Entonces, a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta que cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay menos transmisión de los conocimientos, sobre todo agrícolas. Y eso nos parecía fundamental. Entonces, en un momento empezamos a discutir quién podría o de qué manera se podrían cuidar estos conocimientos. En el momento en que todos nuestros mayores y mayoras empiezan a fallecer y estos procesos de cultivo, de desarrollo, de alimento, no se están transmitiendo a las nuevas generaciones. Y de ahí sale la cuestión de a quién le interesaría y quién podría, en un universo creativo y fantástico, conservar esos saberes.

‘El futuro ya pasó’ es un corto de ciencia ficción muy interesante, rodado en Arcabuco, Boyacá, con personas que han hecho parte de nuestros procesos creativos.

De allí viene El futuro ya pasó, un corto de ciencia ficción muy interesante, rodado en Arcabuco, Boyacá, con personas que han hecho parte de nuestros procesos creativos y de nuestro equipo de trabajo desde hace muchos años (*entre ellos Camilo Escobar, que vuelve a entregar gran música). Invitadísimos todos a ver El futuro ya pasó.

Teotiste se quiere ir, pero debe entender antes que tiene una misión pendiente. Rosa Elvia Acero entrega una enorme interpretación en el rol protagónico. Foto: ElDoblePoder / LaContraBanda / A.P.I.

Santiago Gómez-Ramírez: “A nuestro cine deben venir otros recursos y otras formas de pensarse”

ARCADIA: Cuéntenos sobre los retos actuales de hacer cine en Colombia...

M.H.: Política y culturalmente, en el país estamos en un momento de bastante incertidumbre con el quehacer cinematográfico.

La Ley de cine ha sido fortalecida a través de los años y ha venido permitiendo la realización de la cinematografía nacional y la descentralización de la realización, eso hace FDC con las convocatorias de relatos regionales en cortometrajes y largometrajes. Y aquí cabe decir que justamente El futuro ya pasó es beneficiario del FDC en la categoría de relatos regionales por Boyacá. Entonces, este corto hace parte de esos beneficios que nos ha traído la Ley de cine.

Estamos en un momento político importante, no solo de la defensa del territorio, sino de nuestra multiculturalidad, de nuestra pluriculturalidad, de nuestros espacios de desarrollo artístico desde la región y, por supuesto, desde unos lugares de financiación que tenemos que proteger y defender

Pero, como decía, estamos en un momento político importante, no solo de la defensa del territorio, sino de nuestra multiculturalidad, de nuestra pluriculturalidad, de nuestros espacios de desarrollo artístico desde la región y, por supuesto, desde unos lugares de financiación que tenemos que proteger y defender. Porque a lo largo de veintitantos años nos han permitido conocer a Boyacá y a Colombia desde otros lugares. Cada región en el país es tan diferente... y si pudiéramos unirnos a ver todos los cortometrajes de relatos regionales de un solo año, ganadores del FDC, veríamos un país supremamente pluricultural, étnico y maravilloso.

Si pudiéramos unirnos a ver todos los cortometrajes de relatos regionales de un solo año, ganadores del FDC, veríamos un país supremamente pluricultural, étnico y maravilloso.

Es un momento en el que es importante ver nuestro cine, entender qué significa nuestro cine, tomar como bastión lo que pensamos y sentimos y saber que las historias que tenemos que contar desde las regiones son importantes. Y no podemos dejar de lado lo que la cinematografía significa para un país. Es una memoria, es una memoria de su gente, de su forma de hablar, de su forma de ser, de las experiencias y situaciones, tanto positivas o negativas de un país. Es importante para todos generar una memoria histórica de nuestros territorios.

Mónica Juanita Hernández Duquino es directora, guionista y productora colombiana. Actualmente, se encuentra en la etapa de posproducción de su primer largometraje documental, 'Acordeonera Mayor', a estrenarse en 2027. Foto: ElDoblePoder / LaContraBanda / A.P.I.

Carlos Hernández Peñuela: “Somos la voz de los que no tienen voz, la que incomoda”

ARCADIA: Sobre su sentida dedicatoria a “Mi Tata y mi tía Tere”...

M.H.: Respecto a la dedicatoria, es importante contar que, digamos, mi cinematografía se ha desarrollado en Arcabuco, el lugar de mi familia materna. Y cuando yo terminé el colegio estando en Duitama, toda mi familia intentó que todos fuéramos a estudiar a la ciudad. En ese entonces existía la famosa frase de que “el futuro estaba en la ciudad”. Para ser alguien había que irse a la ciudad.

Muchos años después, en 2013 más o menos, sucedió el paro agrícola campesino y Boyacá ejerció una presión fuerte, un núcleo de resistencia muy grande. Y fue especial ver cómo todo el mundo se levantó a apoyar al campesinado boyacense. Finalmente, nosotros ni siquiera éramos reconocidos como un grupo poblacional. No es un misterio que en Colombia, un país supremamente clasista, a los campesinos siempre se les ha visto desde un lugar menor. Para mí fue muy bello ver como todo Colombia se levantaba de manera tan fuerte, con gente que se ponía ruana y salía a las calles a marchar; mostrando avisos que decían, “Mi abuelo fue campesino, mi papá fue campesino, mi tío fue campesino”, desde unos lugares de orgullo por lo que significa el campesinado colombiano.

No es un misterio que en Colombia, un país supremamente clasista, a los campesinos siempre se les ha visto desde un lugar menor. Para mí fue muy bello ver como todo Colombia se levantaba de manera tan fuerte en el paro agrícola, con gente que se ponía ruana y salía a las calles a marchar.

Y empecé a descubrirme también yo, y a pensar desde qué lugar había abandonado yo esa región y había empezado a perderla y a no conocerla. Y esto empezó justamente por mi círculo familiar. Todos mis cortometrajes, Zapatillas, Gladiolos y un primer documental que se llama Ninfa, Humberto y la Montaña, todo gira un poco alrededor, tanto de Arcabuco como de situaciones familiares muy exactas. Este corto en específico es un pensar sobre el momento en que nuestros mayores y mayoras finalmente abandonan este planeta y se van perdiendo sus conocimientos, que han sido y están siendo los más poderosos: cómo sembrar, cuidar el agua, trabajar la tierra, cultivar.

Cuando estábamos terminando el proyecto, falleció mi mamá, un ser demasiado importante en mi vida; ; y cinco meses después falleció mi tía, la persona que me recibió en Bogotá cuando me fui a trabajar y a estudiar. Ella me mostró el camino y me lo abrió; me ayudó tanto a ser finalmente lo que soy yo.

Este corto está dedicado a mi mami Blanca Cecilia Hernández y a mi tía, Teresa Hernández, dos mujeres de Arcabuco que formaron unas familias y unos lugares demasiado bellos también desde el territorio y desde saber que son de allí.

Y lo que pasa en el corto es que Teotiste entiende lo que tiene que hacer: de qué manera tiene que transmitir su conocimiento antes de irse a otro universo. Y así, finalmente, pude sentir que mi mamá y mi tía también habían cumplido un lugar ya en este plano terrenal y se estaban yendo a un lugar mejor, mucho más bello. Este corto está dedicado a mi mami Blanca Cecilia Hernández y a mi tía, Teresa Hernández, dos mujeres de Arcabuco que formaron unas familias y unos lugares demasiado bellos también desde el territorio y desde saber que son de allí.

En su edición 24, que va del 1 al 8 de diciembre de 2026, Bogoshorts proyectará 300 cortos de Colombia y el mundo. Foto: Bogoshorts

Proyecciones (4): parte de la competencia nacional en ficción

Fecha y hora: Jueves 3 de diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Alianza Francesa de Bogotá

*

Fecha y hora: Sábado 5 de diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sede Fontanar del Rio

**

Fecha y hora: Domingo 6 de diciembre 2026, 3:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala Capital

***

Fecha y hora: Martes 8 de diciembre 2026, 3:30 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala 3

'El futuro ya pasó' tiene cuatro proyecciones pactadas en Bogoshorts 2026. Foto: ElDoblePoder / LaContraBanda / A.P.I.

****Más información en redes y en la página oficial del evento.