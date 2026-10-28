Con el anuncio hoy de su selección oficial, queda claro que Bogoshorts sigue consolidándose como una plataforma para la circulación y el reconocimiento internacional del cortometraje. Además de ser festival calificador oficial a los Premios Óscar, los Premios Goya y los Premios Macondo, su edición 24 reúne producciones que ya han dejado huella en algunos de los festivales de cine más importantes del mundo.

Terror de otros mundos: Bogoshorts 24 le rinde tributo a ‘Aliens’, a 40 años de su contacto hostil

Entre ellas se destaca Para los contrincantes, de Federico Luis, ganadora de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes 2026, que cuenta la historia de un niño del barrio mexicano de Tepito que sueña con convertirse en campeón de boxeo. A esta se suman The End, de la reconocida animadora sueca Niki Lindroth von Bahr, que compitió en Cannes; Los mentirosos, de Eduardo Braun Costa, premiada por el jurado de Sundance; y The Apple Doesn’t Fall…, de Dean Wei, ganadora del Tiger Short Award y del Premio KNF en Rotterdam.

Talento colombiano, protagonista

La Competencia Nacional reúne 39 cortometrajes que reflejan la diversidad y la fuerza creativa del cine colombiano, con producciones que ya han recorrido importantes festivales internacionales.

Entre las propuestas de Ficción se destacan Pelotón Trueno, de Theo Montoya, estrenada mundialmente en la Competencia de Cortometrajes del 79º Festival de Cannes, y Jülapüin Yonna (El sueño de danzar), debut como directora de la cineasta y activista wayuu Luzbeidy Monterrosa, que tuvo su estreno en Generation 14plus de la Berlinale y ganó el Live Action Short Award de imagineNATIVE 2026.

'Pelotón Trueno' de Theo Montoya se estrenará en competencia, en Cannes 2026. Foto: Desvío visual

‘Pelotón Trueno’ de Theo Montoya es seleccionado en la Competencia Oficial de Cannes en 2026

En Documental sobresalen En el silencio después, de Sebastián Delascasas, seleccionada en Locarno, y Prayer for All Simple Things, de Diego Rojas, que ha participado en Oberhausen y RIDM. La selección incluye, además, siete cortometrajes de Animación y seis de Experimental que exploran nuevas técnicas y lenguajes audiovisuales, como A body that hurts, de David Espitia, realizado exclusivamente con técnicas análogas para reflexionar sobre la relación entre el cuerpo y el trabajo.

La Competencia Nacional de Videoclip completa este panorama con once producciones realizadas para artistas y agrupaciones como The Plot in You, Sol Menguante, El Kalvo & La Banda Resabiada, Canalón de Timbiquí y Lido Pimienta.

Películas reconocidas en los grandes festivales del mundo

La Competencia Internacional reúne 67 cortometrajes de ficción, documental, animación y experimental, con producciones que han recorrido y recibido reconocimientos en festivales como Cannes, Berlín, Locarno, Sundance, Rotterdam y Annecy.

En Documental, además de Para los contrincantes, destacan O Rio de Janeiro continua lindo, de Felipe Casanova, ganadora en Locarno y del Premio al Mejor Documental en la Competencia Labo de Clermont-Ferrand; Miriam, de Karla Condado, estrenada en Berlinale Shorts; y The Recce, de Daniel Mann, seleccionada en Berlinale Forum Expanded y Visions du Réel.

Santiago Trujillo y Claudia Triana, presentes en la Noche de Revelación de Bogoshorts 24. Foto: @IsaBeatles

En 2026, la MidBo sigue ampliando las fronteras del cine documental para llegar a nuevos públicos

Las cartas lo dicen... diciembre será un mes de más de 170 cortos. Foto: @IsaBeatles

La selección de Ficción incluye City of Owls, de Zhenia Kazankina, estrenada mundialmente en la Semana de la Crítica de Cannes; Khufu, de Mahmoud Assi, premiada en Locarno; Los mentirosos, de Eduardo Braun Costa, reconocida en Sundance; y ORLA, de Marie Lukacova, estrenada en Rotterdam.

Por su parte, la Animación Internacional presenta 19 títulos, entre ellos The End, de Niki Lindroth von Bahr; Daughters of the Late Colonel, de Elizabeth Hobbs, que participó en la Quincena de Cineastas y Annecy; Please, de Anna Mantzaris, ganadora del Premio Jean-Luc Xiberras a una primera obra en Annecy; y Uka-uka, de Henri Veermäe, reconocida en Annecy y Fantoche.

Finalmente, la Competencia Internacional de Experimental reúne 13 producciones, entre ellas The Apple Doesn’t Fall…, de Dean Wei; like moths to light, de Gala Hernández López; y Computadora (Oh Be A Fine Girl Kiss Me), de Alice dos Reis, obras que han pasado por encuentros como Rotterdam e IndieLisboa.

Historias que desafían las formas de contar el mundo

Por segundo año consecutivo, Bogoshorts presentará la Competencia de Corto Periodístico, dedicada a entrevistas, reportajes, crónicas, perfiles y otras formas de narrar acontecimientos y problemáticas contemporáneas.

Entre sus cinco seleccionados se encuentra A Wolf in the Suburbs, de Amélie Hardy, estrenado mundialmente en SXSW y ganador del Premio de la Crítica Internacional FIPRESCI en REGARD, así como Living Despite Them, de Alaa Hathleen y Antonia Colodro, construido enteramente con imágenes de celular registradas en Cisjordania y ganador del Premio del Público en Tampere.

La tecnología también tendrá su espacio en cinco experiencias inmersivas de realidad virtual. Entre ellas estarán Raj’in (We Shall Return), de Faiz Abu Rmeleh y Keren Manor, presentada en Venice Immersive 2026 y seleccionada para IDFA DocLab; Mirage, de Naima Karim, presentada en Venice Immersive 2025 y posteriormente premiada en Laval Virtual; A Long Goodbye, de Kate Voet y Victor Maes, una experiencia animada e interactiva sobre una pianista de 72 años que vive con demencia, ganadora del Venice Immersive Achievement Prize 2025 y del Cristal a Mejor Obra Inmersiva en Annecy 2026; 蟬與花 (When the Flowers Bloom), de Chia-Wen Ko y Shiue-Ying Wei, producción taiwanesa; y Paraíso, de Jairo Arcos, representación colombiana dentro de esta competencia.

La Santa Lucía, patrona del evento. Foto: Bogoshorts 22

Charla con Sandra Gómez de MUBI FEST 2026: “Dos días lindos de proyecciones, música y mucho cine”

Para los amantes del cine de género, F3 - Fanático Freak Fantástico reunirá quince cortometrajes de terror, ciencia ficción y fantasía provenientes de diferentes países. Foto: @IsaBeatles

Para los amantes del cine de género, F3 - Fanático Freak Fantástico reunirá quince cortometrajes de terror, ciencia ficción y fantasía provenientes de diferentes países.

Entre ellos se encuentra Señuelo, ópera prima de Martha G. Ayerbe, producida por J. A. Bayona y Sergi Casamitjana, estrenada en Sitges y ganadora de premios en Fantasporto y BIFFF. La selección también incluye los trabajos colombianos Lo que él se lleva, no vuelve, Raíces y Amará.

Por su parte, Conexión España presentará cinco obras de realizadores españoles, entre ellas Bariazioak, de Lur Olaizola Lizarralde, presentada en Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián y ganadora del premio a Mejor Cortometraje Nacional en el Festival de Gijón, junto a The Getaway, La suma de todas las partes, Gitano y La garita.

Ocho días de cortometrajes

La Selección Oficial de #24BOGOSHORTS está integrada por 39 obras en la Competencia Nacional, 67 en las categorías de la Competencia Internacional, cinco en Corto Periodístico, cinco experiencias de Realidad Virtual, quince películas en F3 - Fanático Freak Fantástico y cinco títulos en Conexión España. Esta fue presentada hoy, viernes 23 de octubre, durante la tradicional Noche de la Revelación, realizada en la Cinemateca de Bogotá.

Del 1 al 8 de diciembre de 2026, el 24º BOGOSHORTS reunirá en Bogotá una muestra de las nuevas miradas, historias y lenguajes del cortometraje contemporáneo. Foto: Bogoshorts

*Más información sobre el festival y su selección oficial en la página oficial del evento: www.bogoshorts.com.