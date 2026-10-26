Nadie puede alegar sorpresa. El fenómeno cinematográfico que fue y sigue siendo Un Poeta se ratificó anoche, en Cali (cuna del cine colombiano), en la edición 2026 de los Premios Macondo. La producción se llevó siete galardones; entre estos, los premios a mejor dirección, mejor película, mejor guion, los dos premios principales de actuación y el de mejor actriz de reparto, además de montaje, y se convirtió en la gran triunfadora de la noche. Y se confirmó así paso a paso en la noche. Pero, como bien lo expresó su director y guionista Simón Mesa Soto, más que una competencia, lo que tuvo lugar anoche fue una celebración de todo lo hecho por la industria: “Es increíble ser parte de una tradición, de la que Sergio Cabrera hace parte. Es increíble ser parte de estos nominados. Gracias a ustedes por permitirme hacer parte de esto”.
La noche también tuvo amor para las otras dos grandes nominadas de la velada: Adiós al amigo, que se llevó cinco Macondos, a mejor actor de reparto, mejor vestuario, y los premios a mejor música original, mejor canción y mejor sonido (merecidísimos); y Horizonte, con cuatro reconocimientos en mejor dirección de fotografía, mejor diseño de producción, mejor maquillaje y mejores efectos visuales. Realmente se configuró un año de enorme cine.
Fue muy emocionante ver las reacciones de Rebeca Andrade, como mejor actriz principal por su rol de Yurlady, y de Allison Correa, triunfadora por su rol de reparto como Daniela, ambas en Un Poeta. Incrédulas, entre lágrimas de emoción, sabiéndose en competencia contra talentos actorales de trayectoria, se dejaron disfrutar del momento. Y que Ubeimar Ríos Gómez se llevara el premio a mejor actor parecía una formalidad. Después de todo, con su personaje de Óscar, este ex profesor ha logrado permear la cultura popular y lograr estatus icónico.
Por su parte, Golán recibió el Premio Macondo Sostenible 2026, que reconoce a las producciones comprometidas con las buenas prácticas ambientales, las condiciones laborales dignas y los entornos de trabajo seguros y respetuosos durante los rodajes. Y El juego de la vida, ganó el Premio Macondo del Público 2026, además del premio a mejor documental.
Ganadores por categoría, Premios Macondo 2026
PREMIO MACONDO A MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
Ocúltimo SAS – UN POETA
PREMIO MACONDO A MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
Séptima Films SAS – EL JUEGO DE LA VIDA
PREMIO MACONDO A MEJOR DIRECCIÓN
Simón Mesa Soto – UN POETA
Simón Mesa Soto, director de 'Un poeta', comparte qué le ha sorprendido de la reacción del público a su película y habla de la importancia de defender los logros del sector. https://t.co/D90RIgw0qP pic.twitter.com/PvDVS2mHuZ— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
PREMIO MACONDO A MEJOR GUION
Simón Mesa Soto – UN POETA
PREMIO MACONDO A MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Ubeimar Ríos – UN POETA
Ubeimar Ríos, ganador a mejor actor en los Premios Macondo 2026 por su rol en 'Un Poeta', habla con Arcadia de su rol, su preparación, su personaje. https://t.co/D90RIgvsBh pic.twitter.com/wk1Kna4haG— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
PREMIO MACONDO A MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Rebeca Andrade – UN POETA
PREMIO MACONDO A MEJOR ACTOR DE REPARTO
Cristian Hernández – ADIÓS AL AMIGO
¡Cristian Hernández, ganador del premio a mejor actor de reparto en los Macondo 2026 por su rol en 'Adiós al amigo', habla con Arcadia de cine y de Iván Gaona! https://t.co/D90RIgw0qP pic.twitter.com/FCDa1S5hxJ— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
PREMIO MACONDO A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Allison Correa – UN POETA
PREMIO MACONDO A DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Mateo Guzmán – HORIZONTE
En la alfombra roja de los Macondo 2026, Claudio Cataño le cuenta a Arcadia lo que le significó su rol nominado en 'Horizonte' y lo clave que es celebrar este sector y su gran año de cine. https://t.co/D90RIgvsBh pic.twitter.com/pdmw77t7Ix— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
PREMIO MACONDO A MEJOR MONTAJE
Ricardo Saraiva – UN POETA
PREMIO MACONDO A MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Edson Velandia / Camilo Escobar – ADIÓS AL AMIGO
PREMIO MACONDO A MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Edson Velandia – ADIÓS AL AMIGO
PREMIO MACONDO A MEJOR SONIDO
Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela – ADIÓS AL AMIGO
Mónica Juanita Hernández, productora de ‘Adiós al amigo’, una de las películas más nominadas de los Macondo 2026, comparte su reacción y la experiencia exigente de hacer este western del Chicamocha. https://t.co/D90RIgvsBh pic.twitter.com/aN9Mk6Xdv2— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
PREMIO MACONDO A MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Marcela Gómez – HORIZONTE
PREMIO MACONDO A MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Diana Oliva – ADIÓS AL AMIGO
PREMIO MACONDO A MEJOR MAQUILLAJE
Lina Cadavid – HORIZONTE
Paola Pérez, productora de 'Horizonte', habla a Arcadia sobre los retos y satisfacciones de llevar a la pantalla esta profunda travesía, y otras más... https://t.co/D90RIgvsBh pic.twitter.com/uonBADeyV6— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
PREMIO MACONDO A MEJORES EFECTOS VISUALES (VFX)
Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux – HORIZONTE
PREMIO MACONDO A MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO – FIACINE
Brasil – O AGENTE SECRETO
PREMIO MACONDO A MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
La Fortaleza Films – SUKUA
PREMIO MACONDO DE HONOR
Sergio Cabrera
PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS
Carlos Congote
PREMIO DEL PÚBLICO
Séptima Films – EL JUEGO DE LA VIDA
Carlos Cordero, editor del documental ‘El juego de la vida’, nominado a mejor montaje en los Premios Macondo, habla del reto que le representó esta producción y de su relevancia. https://t.co/D90RIgvsBh pic.twitter.com/WuT335Tudw— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
PREMIO MACONDO SOSTENIBLE
CINEMA Co – GOLÁN
PREMIO MACONDO A MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Pez Dorado Animaciones – UNA VEZ EN UN CUERPO
PREMIO MACONDO A MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Vértigo Cine – MI VICHE TODO EL DÍA
Juan Carlos Martínez, director de fotografía de 'Golán', película que se llevó el premio Macondo Sostenible, nos habla de su aporte y sus apuestas. https://t.co/D90RIgw0qP pic.twitter.com/n4kBGfg6Cj— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
La celebración fue posible gracias a la articulación de esfuerzos públicos y privados. En esta edición, fue clave el trabajo de las productoras Karma y 16a13 (responsables de la producción de la ceremonia), Secuoya (encargada de la escenografía del la gala), así como el respaldo del Ministerio TIC y Canal Tro, y la participación de DITÚ como plataforma digital aliada.