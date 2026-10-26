Nadie puede alegar sorpresa. El fenómeno cinematográfico que fue y sigue siendo Un Poeta se ratificó anoche, en Cali (cuna del cine colombiano), en la edición 2026 de los Premios Macondo. La producción se llevó siete galardones; entre estos, los premios a mejor dirección, mejor película, mejor guion, los dos premios principales de actuación y el de mejor actriz de reparto, además de montaje, y se convirtió en la gran triunfadora de la noche. Y se confirmó así paso a paso en la noche. Pero, como bien lo expresó su director y guionista Simón Mesa Soto, más que una competencia, lo que tuvo lugar anoche fue una celebración de todo lo hecho por la industria: “Es increíble ser parte de una tradición, de la que Sergio Cabrera hace parte. Es increíble ser parte de estos nominados. Gracias a ustedes por permitirme hacer parte de esto”.

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La noche también tuvo amor para las otras dos grandes nominadas de la velada: Adiós al amigo, que se llevó cinco Macondos, a mejor actor de reparto, mejor vestuario, y los premios a mejor música original, mejor canción y mejor sonido (merecidísimos); y Horizonte, con cuatro reconocimientos en mejor dirección de fotografía, mejor diseño de producción, mejor maquillaje y mejores efectos visuales. Realmente se configuró un año de enorme cine.

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Fue muy emocionante ver las reacciones de Rebeca Andrade, como mejor actriz principal por su rol de Yurlady, y de Allison Correa, triunfadora por su rol de reparto como Daniela, ambas en Un Poeta. Incrédulas, entre lágrimas de emoción, sabiéndose en competencia contra talentos actorales de trayectoria, se dejaron disfrutar del momento. Y que Ubeimar Ríos Gómez se llevara el premio a mejor actor parecía una formalidad. Después de todo, con su personaje de Óscar, este ex profesor ha logrado permear la cultura popular y lograr estatus icónico.

Por su parte, Golán recibió el Premio Macondo Sostenible 2026, que reconoce a las producciones comprometidas con las buenas prácticas ambientales, las condiciones laborales dignas y los entornos de trabajo seguros y respetuosos durante los rodajes. Y El juego de la vida, ganó el Premio Macondo del Público 2026, además del premio a mejor documental.

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Ganadores por categoría, Premios Macondo 2026

PREMIO MACONDO A MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

Ocúltimo SAS – UN POETA

PREMIO MACONDO A MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Séptima Films SAS – EL JUEGO DE LA VIDA

PREMIO MACONDO A MEJOR DIRECCIÓN

Simón Mesa Soto – UN POETA

PREMIO MACONDO A MEJOR GUION

Simón Mesa Soto – UN POETA

PREMIO MACONDO A MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Ubeimar Ríos – UN POETA

PREMIO MACONDO A MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Rebeca Andrade – UN POETA

PREMIO MACONDO A MEJOR ACTOR DE REPARTO

Cristian Hernández – ADIÓS AL AMIGO

PREMIO MACONDO A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Correa – UN POETA

PREMIO MACONDO A DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mateo Guzmán – HORIZONTE

PREMIO MACONDO A MEJOR MONTAJE

Ricardo Saraiva – UN POETA

PREMIO MACONDO A MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Edson Velandia / Camilo Escobar – ADIÓS AL AMIGO

PREMIO MACONDO A MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Edson Velandia – ADIÓS AL AMIGO

PREMIO MACONDO A MEJOR SONIDO

Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela – ADIÓS AL AMIGO

PREMIO MACONDO A MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Marcela Gómez – HORIZONTE

PREMIO MACONDO A MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Diana Oliva – ADIÓS AL AMIGO

PREMIO MACONDO A MEJOR MAQUILLAJE

Lina Cadavid – HORIZONTE

PREMIO MACONDO A MEJORES EFECTOS VISUALES (VFX)

Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux – HORIZONTE

PREMIO MACONDO A MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO – FIACINE

Brasil – O AGENTE SECRETO

PREMIO MACONDO A MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

La Fortaleza Films – SUKUA

PREMIO MACONDO DE HONOR

Sergio Cabrera

PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS

Carlos Congote

PREMIO DEL PÚBLICO

Séptima Films – EL JUEGO DE LA VIDA

PREMIO MACONDO SOSTENIBLE

CINEMA Co – GOLÁN

PREMIO MACONDO A MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Pez Dorado Animaciones – UNA VEZ EN UN CUERPO

PREMIO MACONDO A MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Vértigo Cine – MI VICHE TODO EL DÍA

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La celebración fue posible gracias a la articulación de esfuerzos públicos y privados. En esta edición, fue clave el trabajo de las productoras Karma y 16a13 (responsables de la producción de la ceremonia), Secuoya (encargada de la escenografía del la gala), así como el respaldo del Ministerio TIC y Canal Tro, y la participación de DITÚ como plataforma digital aliada.