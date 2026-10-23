La compañía colombo-canadiense FOLKS participó en la película Beware Boiúna / Terror en el Amazonas, una producción de terror y supervivencia que combina escenarios naturales colombianos con efectos visuales digitales. El filme contó con la participación de Constantin Film, Jaguar Bite y JB Pictures, y llegó a las salas de cine estadounidenses el 2 de octubre, a través de Lionsgate Films.

El rodaje se realizó entre el 7 de octubre y el 6 de diciembre de 2024, principalmente en Leticia, Amazonas, y Girardot, Cundinamarca. La película también se presentó en Fantastic Fest el 17 de septiembre de 2026.

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Uno de los principales desafíos de la producción fue crear una serpiente gigante de más de 30 metros e integrarla con los paisajes y elementos reales de las locaciones colombianas.

“Participar en Beware Boiúna fue una gran oportunidad para Folks Bogotá y el talento colombiano. El desarrollo de la criatura representó importantes retos técnicos y artísticos para crear efectos visuales que enriquecieran la historia”, afirmó Andrea Espinal, head del estudio de FOLKS Bogotá.

Nick Seal, supervisor de efectos visuales de la película, explicó los desafíos técnicos que implicó la creación de la criatura.

“El principal reto fue dar vida a una serpiente gigante con movimientos realistas y una presencia convincente. Para lograrlo, combinamos sistemas digitales avanzados con referencias físicas que permitieran reproducir su peso, musculatura y comportamiento en distintos entornos”.

‘Terror en el Amazonas’: Folks desarrolló cerca de 400 planos de efectos visuales para la película. Foto: Suministrada / Folks - API

El trabajo también requirió integrar efectos digitales con especialistas de acción, embarcaciones y elementos reales.

“También integramos efectos digitales con especialistas de acción, embarcaciones y elementos reales, utilizando agua, barro y otros recursos prácticos para conseguir escenas creíbles”, agregó Seal.

Entre las secuencias desarrolladas por Folks están las arenas movedizas, el ataque de la serpiente a una embarcación y la batalla final en un campamento minero. Para estas escenas se combinaron elementos construidos a escala real con recreaciones digitales.

Más de 200 artistas participaron en la posproducción

El proceso se extendió durante poco más de un año. El equipo de posproducción comenzó con unos 50 artistas y creció progresivamente hasta superar los 200 profesionales especializados en animación, modelado, composición digital, iluminación, renderizado y simulaciones de agua y barro.

Además de la serpiente, los efectos visuales incluyeron caimanes digitales, recreación de heridas, reemplazos faciales y modificaciones de los entornos naturales para aumentar la densidad de la vegetación y reforzar la atmósfera de la selva.

‘Terror en el Amazonas’: Folks desarrolló cerca de 400 planos de efectos visuales para la película. Foto: Suministrada / Folks - API

David Cañas, supervisor CG, destacó la participación de los profesionales colombianos en este tipo de proyectos internacionales: “El talento colombiano tiene un nivel muy alto y compite de igual a igual en producciones internacionales gracias a su creatividad, disciplina y capacidad de aprendizaje”.

Folks cuenta con más de 13 años de experiencia y una red internacional de más de 900 artistas. Su operación en Bogotá reúne a más de 100 profesionales especializados en efectos visuales y ha participado en producciones como Cien años de soledad, Pedro Páramo y Wednesday.