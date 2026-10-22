La secuela animada más esperada de Netflix cambiaría su estrategia y daría el salto a los cines del mundo en 2029

La secuela de la exitosa producción animada Las guerreras K-Pop (K-Pop: Demon Hunters) tiene previsto su lanzamiento para el año 2029 y contemplaría un estreno simultáneo o prioritario en cines a nivel mundial.

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Aunque la plataforma de streaming Netflix no ha emitido un comunicado oficial confirmando la ruta final de distribución, reportes de varios medios señalan que la compañía evalúa la opción d proyectar la cinta en salas de cines antes de llegar al streaming.

La proyección de una franquicia alrededor de este título cobró fuerza a finales de 2025. En noviembre de ese año, el medio especializado Variety informó que Netflix y Sony Pictures Animation alcanzaron un acuerdo estratégico para desarrollar una segunda entrega animada de la propiedad intelectual.

Posteriormente, reportes publicados por el portal The Wrap detallaron que los planes a largo plazo para el universo de Las guerreras K-Pop incluirían una trilogía cinematográfica animada, una adaptación en formato live-action (acción real), un montaje teatral, una serie derivada (spin-off) y un cortometraje.

Es preciso señalar que, si bien estos informes provienen de fuentes consolidadas en la industria de Hollywood, varios de estos proyectos específicos aún no han sido anunciados mediante un cronograma oficial por parte de la directiva de la plataforma.

El posible paso de Las guerreras K-Pop 2 por la pantalla grande no es un hecho aislado dentro de la agenda del servicio de streaming.

Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas del año 2025. Foto: Las guerreras K-pop - Sony Pictures

La iniciativa se suma al manejo que la compañía proyecta para otros títulos de gran importancia dentro de su catálogo, entre los que figuran largometrajes como La bola negra, Las nuevas desventuras de Cliff Booth y la esperada adaptación de Narnia: el sobrino del mago.

La combinación de música K-pop, elementos de fantasía y secuencias de acción convirtió a la entrega original en un fenómeno de audiencia entre el público juvenil e infantil.

De confirmarse la exhibición en salas de cine de todo el mundo para 2029, la secuela no solo buscaría fidelizar a los usuarios del entorno del stream, sino también captar el mercado en la taquilla internacional.

Por el momento, los detalles de la segunda entrega, el elenco de voces confirmado, la producción musical y las fechas exactas de proyección en las salas del país se mantienen bajo reserva a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los estudios de animación.