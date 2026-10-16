‘280 millones de dólares’, Daniel Craig y Meryl Streep: la película con la que Netflix busca romper récords históricos ya tiene tráiler

Netflix dio inicio oficial a la campaña promocional de Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, la esperada adaptación cinematográfica basada en la obra literaria de C.S. Lewis.

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Bajo la dirección de la cineasta estadounidense Greta Gerwig —nominada al Oscar por largometrajes como Lady Bird, Mujercitas y Barbie—, el proyecto busca reiniciar el universo fantástico explorando los orígenes del reino mágico de Narnia, desde su creación hasta las primeras amenazas que acechan su equilibrio.

Con una inversión que ronda los 280 millones de dólares, la cinta se consolida como una de las apuestas de mayor presupuesto en la historia de los proyectos originales del servicio de streaming.

A diferencia de las adaptaciones cinematográficas de la década de 2000, que iniciaron con El león, la bruja y el ropero, esta propuesta aborda el primer libro en el orden cronológico de la saga literaria: El sobrino del mago.

La trama relata la génesis del mundo de Narnia a manos del león Aslan, la irrupción de las fuerzas oscuras de la Bruja Blanca y el viaje interdimensional de los niños Digory Kirke y Polly Plummer.

Para este primer capítulo, el elenco infantil estará encabezado por los actores David McKenna (como Digory) y Beatrice Campbell (como Polly).

En el reparto adulto figuran nombres de trayectoria internacional como Daniel Craig, Carey Mulligan, Ciarán Hinds y Emma Mackey, esta última en el papel de la villana principal.

Por su parte, la participación de la galardonada actriz Meryl Streep, quien hace la voz de Aslan, ha generado debate y expectativa entre los seguidores de la obra original.

En un movimiento estratégico para maximizar el impacto comercial y la experiencia visual de los espectadores, Netflix confirmó que la película tendrá un paso previo por las salas de cine antes de su desembarco digital.

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La superproducción llegará a los teatros globales y salas en formato IMAX el 12 de febrero de 2027, mientras que su llegada al catálogo global de la plataforma de streaming está programada para el 2 de abril de 2027.

Analistas del sector audiovisual destacan que este esquema de distribución en salas responde a la escala técnica y el nivel de presupuesto del proyecto, además de consolidar la tendencia de las plataformas por revivir franquicias literarias clásicas mediante estrenos de alto impacto comercial.