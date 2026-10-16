Los momentos en que debe poner ‘n’ y cuándo colocar ‘p’ en una caja automática: claves para cuidar su carro

En un vehículo de transmisión automática, colocar ‘n’ (neutro) o ‘p’ (parking) varía el sentido de la marcha de un auto y, aunque no se deben usar en los mismos momentos, muchos lo utilizan cuando la máquina esté completamente detenida.

Los expertos de la SAE explican que esta no se debe usar siempre que un carro esté sin transitar. Saber cuándo aplicar cada una evita el desgaste prematuro de la transmisión y previene accidentes graves por desplazamiento involuntario.

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1. Posición ‘P’ (Park / Estacionamiento)

La posición ‘P’ acopla un trinquete o seguro mecánico sobre un engranaje de la caja de cambios, lo que bloquea mecánicamente la transmisión para evitar que el vehículo se mueva. Este debe usarse:

Al estacionar el vehículo de forma definitiva: Siempre que apague el motor o deje el vehículo estacionado.

Siempre que apague el motor o deje el vehículo estacionado. Detenciones prolongadas con el motor encendido: Si va a esperar a alguien por más de un par de minutos fuera del flujo de tráfico.

La regla de oro para poder ponerle ‘parking’ es no pasarla luego de ‘drive’. El proceso debe ser el siguiente:

Detener el vehículo por completo pisando el freno de pie. Pasar la palanca a ‘N’. Accionar el freno de mano (freno de estacionamiento) a fondo. Soltar progresivamente el freno de pie para que todo el peso del vehículo recaiga sobre los frenos y no sobre la caja. Volver a pisar el freno de pie y mover la palanca a ‘P’.

2. Posición ‘N’ (Neutral / Neutro)

La posición ‘N’ desacopla el motor de la transmisión, dejando las ruedas totalmente libres para girar. A diferencia de ‘P’, en ‘N’ el vehículo no tiene ningún bloqueo mecánico y puede rodar por gravedad. Debe colocarse cuando:

Servicio de grúa o remolque (si necesita ser empujado)

Pasos por lavaderos automáticos (túnel de lavado)

Emergencia en marcha

Caja de cambios automática. Foto: Getty Images

Es importante nunca bajar pendientes en ‘n’, ya que no ahorra combustible en motores modernos con inyección electrónica, mientras que sí elimina el freno motor, sobrecalentando los frenos y perdiendo el control direccional.

Los expertos también advierten que no se debe poner ninguno de los dos cambios cuando el auto está en movimiento. Esto puede generar una viruta metálica que destruye el sistema hidráulico.