Los beneficios de una caja triptónica: así se debe manejar en carretera su carro automático

La caja de cambios automática en un vehículo es sinónimo de comodidad a la hora de conducir; sin embargo, la versión triptónica es el mejor equilibrio entre el confort y el control del conductor al volante.

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Esta transmisión fue desarrollada originalmente por la fabricante de lujo Porsche en los años 80 y, posteriormente, fue popularizada por Volkswagen. Se creó para romper la barrera de la falta de control que sentían los conductores con estas transmisiones.

La gran diferencia de una triptónica a una caja automática tradicional es que la primera permite seleccionar manualmente la marcha del vehículo.

Los símbolos en la caja automática. Foto: Getty Images

El sistema triptónico brinda un modo secuencial operado mediante toques en la palanca de cambios o en levas tras el volante con los logos ‘+’ (marcha mayor) y ‘-’ (marcha menor). Distintos informes del sector y algunos expertos han explicado los beneficios del sistema.

Los principales beneficios de las cajas automáticas triptónicas

Un artículo publicado por la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE International), especificó los siguientes beneficios para los conductores:

Retención y retardo por motor

Con la caja triptónica los vehículos se permiten engranar manualmente segunda o tercera marcha para frenar el motor con la tracción, liberando los frenos y consigo los discos de los neumáticos, reduciendo el desgaste del automotor.

Control total en maniobras de adelantamiento

Este beneficio es mejor aprovechado en las carreteras, donde, al modificar las marchas manualmente, se puede maniobrar de mejor forma el motor, optimizando el arranque del vehículo y permitiendo aumentar la velocidad con una pronta respuesta.

Protección de la mecánica e “inteligencia anti-error”

Aquí el privilegio es comparando con las cajas mecánicas. Una triptónica no permite comandos erróneos o marchas equivocadas como sí puede pasar con una tracción tradicional en un descuido humano.

Ergonomía y versatilidad de manejo

Nuevamente, haciendo la comparativa con una transmisión mecánica, esta caja permite controlar las marchas del vehículo sin el desgaste físico del pedal de embrague en el tráfico denso de las ciudades.

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Por su parte, el Centro Técnico de Investigación y Experimentación del Sector Automotor y Asegurador del país (CESVI Colombia) ha emitido una serie de recomendaciones técnicas y de seguridad vial dirigidas al uso correcto de las cajas automáticas en las carreteras cafeteras.

Entendiendo las condiciones topográficas de las carreteras del país, emitieron los siguientes consejos: