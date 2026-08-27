Cómo conducir un carro automático en una pendiente para evitar daños en el motor y ahorrar combustible

Hoy en día, tener un carro representa una ventaja para muchas personas, ya que ofrece comodidad, practicidad y libertad para desplazarse sin depender de horarios o rutas del transporte público.

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Aunque estos vehículos están diseñados para tener una larga vida útil, ciertos hábitos de conducción pueden acelerar el desgaste de algunos de sus componentes y, con el tiempo, derivar en reparaciones costosas o en el reemplazo de piezas.

Este cuidado es especialmente importante al conducir por pendientes pronunciadas. En el caso de los carros con caja automática, existen algunos consejos que pueden ayudar a evitar un esfuerzo innecesario del motor y mantener un manejo más adecuado en este tipo de vías.

Se debe evitar forzar el motor al subir pendientes pronunciadas. Foto: FORD

De acuerdo con Ford, al subir una pendiente muy inclinada es normal que un vehículo automático reduzca la velocidad mientras el motor requiere mayor fuerza para continuar el ascenso. Sin embargo, mantener el acelerador a fondo durante un periodo prolongado no es recomendable, dado que puede incrementar el consumo de combustible y someter al vehículo a un esfuerzo mecánico innecesario.

Cuando la inclinación es considerable, algunos automóviles permiten seleccionar una marcha más baja mediante las posiciones 1, L o los signos +/−, dependiendo del modelo. Esta opción hace que el motor trabaje a un régimen de revoluciones más elevado y tenga mayor capacidad para afrontar la subida.

Se debe usar una marcha más baja cuando la pendiente lo requiera Foto: Getty Images

La selección de la marcha dependerá de la inclinación y de las condiciones del camino. Si el auto comienza a requerir menos fuerza, la relación puede aumentarse de manera progresiva. No obstante, el funcionamiento de estos modos varía entre modelos, por lo que es aconsejable consultar el manual del automóvil antes de utilizarlos.

En los descensos pronunciados también es importante mantener la palanca en “Drive” y recurrir al pedal del freno para regular la velocidad. De esta manera, se puede evitar que el vehículo gane demasiada velocidad y supere los límites permitidos.