¿Tiene esto en la guantera? El Gobierno puede quitarle la licencia de conducción por llevarlo en el carro

La guantera del carro es utilizada para dejar varios objetos en el vehículo, ya sean los papeles, objetos útiles para emergencias, gafas de sol, pañuelos, etc.

Gobierno Nacional fija fecha para exigir un nuevo requisito en la licencia de conducción: así afectará a los conductores

Las autoridades de tránsito, durante un procedimiento de control de seguridad, tienen autorización para inspeccionar lo que se encuentre dentro del carro, con el objetivo de verificar que los conductores cumplan con las normativas vigentes.

En caso de encontrar determinados objetos, los agentes pueden imponer una multa, inmovilizar el vehículo e incluso suspender o cancelar la licencia de conducción del usuario, todo esto dependiendo del nivel de gravedad de la infracción cometida.

Cabe recordar que estas inspecciones se pueden llevar a cabo siempre y cuando se estén respetando los procedimientos establecidos en la ley colombiana, así como los derechos de los ciudadanos.

¿Cuáles son los elementos que pueden generar sanciones si se encuentran dentro del vehículo?

Entre los objetos que pueden traer problemas si son encontrados en el coche, están las armas de fuego, así como sus municiones. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2535 de 1993, existen varias circunstancias que se pueden presentar al decomisar estos elementos.

El transporte de elementos sometidos a regulación requiere cumplir con los permisos establecidos por la normativa vigente. Foto: Getty Images

Lo escrito en el artículo 85 indica que portar, transportar o poseer arma o munición, sin el permiso o licencia correspondiente, deriva en la incautación de estos elementos por parte de las autoridades.

No solo eso, sino que esto también deriva en una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

Además, se presentan restricciones para el traslado de explosivos. La regulación indica que estos pueden ser movilizados en el país siempre y cuando estén cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley; de lo contrario, se sufrirán las mismas consecuencias que en el caso del porte de armas.

Por ello, los conductores deben contar con los documentos y permisos vigentes para portar estos documentos; así evitarán inconvenientes.

¿Le pueden suspender la licencia de conducción?

El Código Nacional de Tránsito hace una diferencia entre suspensión y cancelación de la licencia de conducción; aclara situaciones concretas para cada una de estas medidas.

En el caso de la suspensión, esta puede ocurrir tras una decisión judicial, cualquier caso de imposibilidades físicas o mentales para poder conducir o que el usuario se encuentre manejando bajo el estado de embriaguez o estupefacientes alucinógenos.

La cancelación de la licencia requiere que se configure alguna de las causales previstas en la legislación colombiana. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora, si se habla de la cancelación de una licencia de conducción, esta se presenta debido a una decisión judicial, reincidencias determinadas por la ley, uso de la licencia mientras esta se encuentra suspendida u obtención ilegal del documento.

Por ello, transportar dentro del coche armas, municiones o explosivos puede derivar en actuaciones adicionales. No obstante, la cancelación del documento no se hace de manera automática solo por el hecho de encontrar estos elementos, sino que depende del procedimiento que sea adelantado por los agentes.