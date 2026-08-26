Llegan nuevos vehículos de maquinaria amarilla a Colombia

En la feria ExpoCAMACOL 2026 realizada en Medellín, se anunció la llegada de nuevos vehículos de carga amarilla a Colombia, ampliando el catálogo con la nueva línea de estos vehículos al país. Estos apuntan a optimizar el rendimiento en obra y el transporte de insumos en todo el país.

Versatilidad y tecnología: el perfil de las nuevas miniexcavadoras

Las dos nuevas máquinas ofrecidas por la compañía distribuidora Corautos Andino se enfocan en la introducción al mercado nacional de dos nuevos equipos compactos del fabricante Lovol: las miniexcavadoras FR18 y FR36.

Miniexcavadora Lovol FR18

Este es conocido en la industria por ser un equipo compacto diseñado con motor Yanmar, aludiendo a una alta eficiencia, capaz de soportar un peso operativo aproximado a las 1,8 toneladas. Además, cuenta con una estructura ágil, propicia para trabajar en espacios reducidos donde se necesita una gran precisión.

Miniexcavadora Lovol FR36

Entre tanto, este otro modelo de rango medio (aproximadamente 3,8 toneladas de peso operativo) está orientado a jornadas de mayor exigencia de excavación, teniendo importantes novedades como su cabina climatizada de protección FOPS/ROPS. Esta máquina destaca por su diseño de giro corto, capaz de maniobrar en vías transitadas.

Estos dos modelos tienen en común sus sistemas hidráulicos avanzados que optimizan el consumo de combustible y prometen reducir los tiempos de ciclo en obra.

La empresa comercializadora resaltó la feria, señalando que es una oportunidad para exponer las novedosas herramientas que llegan al país y también se refirió a estas nuevas ofertas, junto con otras del mercado, señalando la oportunidad de estas.

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“ExpoCAMACOL es una vitrina estratégica para nosotros, porque nos permite reunir en un mismo espacio nuestra oferta para diferentes necesidades de la cadena de la construcción. Con la maquinaria Lovol, las pickups Foton Tunland y Dongfeng pesados buscamos mostrar que contamos con un portafolio competitivo y con el respaldo necesario para acompañar a nuestros clientes en sus proyectos y aportar al crecimiento de la infraestructura nacional”, afirma Camilo Jaramillo, director comercial de Corautos Andino.

Durante la feria, la compañía también busca generar espacios de relacionamiento con constructoras, empresas de infraestructura, compañías de alquiler de maquinaria, contratistas y propietarios de equipos, con el propósito de conocer sus necesidades y convertirlas en nuevas oportunidades comerciales.