Siguen aumentando los ataques a maquinaria en obras y labores agrícolas, estos son los sectores más afectados

El aumento de los ataques contra maquinaria utilizada en obras civiles y labores agrícolas está afectando el avance de proyectos estratégicos y la generación de empleo en Colombia. En zonas como el Catatumbo, el Cauca y Jamundí se han registrado recientes hechos de violencia que incluyen la quema y destrucción de equipos, presuntamente por parte de grupos armados y estructuras delincuenciales.

Según cifras del DANE, el sector de la construcción representaba en abril de 2025 cerca del 6,6 % del empleo nacional, con más de 1,5 millones de trabajadores.

Sin embargo, mientras las obras civiles mostraron un crecimiento del 8 % en 2024, la producción de edificaciones cayó un 7 % en el primer trimestre de este año, lo que refleja una recuperación desigual y una mayor vulnerabilidad ante la inseguridad.

La creciente violencia en regiones del suroccidente y oriente del país ha generado sobrecostos en la operación de proyectos, retrasos en la ejecución de obras públicas y pérdida de competitividad regional. Frente a este panorama, distintas empresas del sector han empezado a buscar mecanismos de protección que mitiguen el impacto económico y operativo de estos ataques.

Los recientes hechos de violencia han frenado proyectos de construcción e infraestructura. | Foto: Seguros Mundial

En ese contexto, Seguros Mundial anunció el fortalecimiento de sus pólizas dirigidas a la protección de maquinaria y equipos pesados. La aseguradora explicó que su oferta busca garantizar la continuidad de los proyectos ante riesgos de violencia, hurto o daños accidentales, con coberturas específicas para maquinaria amarilla, agrícola y de construcción.

“El contexto actual exige soluciones que no solo respondan a riesgos técnicos o climáticos, sino también a realidades complejas como la violencia y la inseguridad que hoy afectan al país”, señaló Juan Enrique Bustamante, presidente de Seguros Mundial.