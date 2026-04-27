Nuevo dólar digital en Colombia: Wenia presenta USDW

El mercado de activos digitales en Colombia suma un nuevo movimiento. Wenia, la plataforma de criptoactivos del Grupo Cibest, anunció el lanzamiento de USDW, su propio dólar digital, que pasará a ser el activo principal dentro de su ecosistema y reemplazará al USDC en los balances de sus usuarios.

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El cambio será automático y no implicará costos ni acciones adicionales por parte de los clientes. A partir de ahora, los saldos en USDC se convertirán en USDW, manteniendo las mismas funcionalidades dentro de la plataforma, como transferencias internacionales, pagos globales y opciones de ahorro en dólares digitales.

USDW es una stablecoin, es decir, un activo digital que mantiene una equivalencia directa con el dólar estadounidense. En este caso, su valor está respaldado bajo un esquema de paridad 1:1, lo que implica que cada unidad emitida cuenta con un equivalente en reservas financieras.

Estos recursos estarán custodiados por Bancoagrícola, filial del Grupo Cibest en El Salvador, bajo un modelo fiduciario que busca garantizar la estabilidad del activo.

Además, la compañía indicó que las reservas serán auditadas por un tercero independiente, con reportes periódicos que permitan verificar la correspondencia entre los activos emitidos y los recursos disponibles. Este esquema busca reforzar la confianza en un segmento donde la transparencia y la trazabilidad son factores clave.

El lanzamiento de USDW también se enmarca en una estrategia de desarrollo de infraestructura propia, en la que la compañía apuesta por mayor control sobre sus operaciones dentro del ecosistema digital.

La stablecoin opera bajo la regulación de Bermudas, considerada una de las jurisdicciones más avanzadas en materia de activos digitales.

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Desde la perspectiva del usuario, la experiencia se mantiene sin cambios relevantes. La plataforma seguirá permitiendo recibir activos como USDC y USDT desde billeteras externas sin comisiones, mientras que los fondos se acreditarán en USDW.

Asimismo, se conservarán opciones como la conversión a pesos colombianos o el uso en pagos internacionales.