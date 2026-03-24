Grupo Cibest ganó menos por venta de Banistmo, pero fortaleció su cartera, depósitos y comisiones en 2025

El Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia) cerró 2025 con resultados financieros sólidos, pero inferiores a los del año anterior debido a la decisión de vender Banistmo, el banco que tienen en Panamá. Según los estados financieros que fueron presentados a la asamblea de accionistas del conglomerado, realizada este 24 de marzo en Medellín, la utilidad neta fue de 3,8 billones de pesos, 39 por ciento menos que un año atrás.

Los directivos de Cibest explicaron que, si se evalúan los resultados operacionales —que no incluyen a Banistmo y reflejan mejor el desempeño real del negocio—, la utilidad alcanzó los 7,3 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 16 % frente a 2024.

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El grupo destacó el crecimiento de sus depósitos en 2025, que aumentaron 5 % en términos nominales y cerca de 10 % al ajustar por la tasa de cambio, en un contexto de apreciación del peso cercana al 15 %.

En cartera, el crecimiento fue de 2 %, que se eleva a 7 % al excluir el efecto cambiario, en línea con el crecimiento de la economía. Se destacó el buen desempeño del crédito comercial y la recuperación del consumo en la segunda mitad del año, así como el dinamismo sostenido de la cartera hipotecaria.

La asamblea de accionistas del Grupo Cibest aprobó los estados financieros de 2025. Foto: Grupo Cibest

Por el lado de los ingresos, las comisiones crecieron 10 % y representaron el 18 % de los ingresos operativos, impulsadas por pagos, recaudos y productos digitales como Nequi. A su vez, las provisiones disminuyeron 16 %, reflejando una mejora en la calidad de la cartera, con un indicador de mora que bajó de 3,4 % a 2,9 %.

Pese al aumento de los gastos operativos por inversiones en tecnología y ciberseguridad, el grupo alcanzó una rentabilidad sobre el patrimonio de 17,2 %, lo que, según sus directivos, implica un desempeño histórico y en línea con su estrategia de creación de valor.

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En total, el Grupo Cibest tiene 52.000 accionistas, quienes por cada acción de Bancolombia recibieron 1 acción del nuevo conglomerado. Juan Carlos Mora, CEO del Grupo, añadió que dichas acciones han tenido un buen desempeño, pues las ordinarias se valorizaron 83 %, las preferenciales en 69 % y el ADR en 102 %.

En cuanto a los dividendos, Mora dijo que se destinarán 4,3 billones de pesos para ese propósito, es decir, 15 % más que un año atrás. “En los últimos tres años, la distribución de dividendos superaría los 12 billones de pesos. Asimismo, el retorno total de los accionistas durante los cinco años ha sido de 195 %, considerando la valorización de la acción y los dividendos decretados”, precisó.

La asamblea del Grupo Cibest también aprobó el traslado de plata de la reserva legal para la recompra de acciones hasta por 1,35 billones de pesos en un plazo de 3 años.