Se enfría la economía: Bancolombia recorta su previsión de crecimiento de 2026 por inflación y deterioro fiscal

Aunque los analistas creen que 2026 será un año muy similar a 2025 en lo que respecta a crecimiento económico, varios de ellos están ajustando a la baja sus predicciones, debido a los crecientes problemas fiscales del país, a una inflación que dejó de bajar y probablemente volverá a subir, y a un entorno de incertidumbre relacionado con el proceso electoral.

El sondeo mensual que hace FocusEconomics entre analistas económicos locales e internacionales indica un consenso de crecimiento de 2,8 % para este año. Entre los que ven un dato superior está Bancolombia, entidad que calcula un 2,9 %, cifra que, sin embargo, es inferior al 3,2 % que habían previsto inicialmente.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, atribuye la reducción en el pronóstico a un entorno de mayores desafíos macroeconómicos que vive hoy el país, al tiempo que dice que están por encima del promedio por el dinamismo del consumo privado y el gasto público. Sectores como comercio, transporte, alojamiento, comidas y entretenimiento se mantendrán como motores clave. Sin embargo, la inversión seguirá rezagada frente a sus niveles históricos, especialmente en industria e infraestructura.

En materia de precios, en Bancolombia proyectan que la inflación cerrará 2026 en 6,4 %, por encima del rango meta del Banco de la República (que está entre 2 % y 4 %). Este comportamiento respondería a presiones en servicios y al impacto del incremento del salario mínimo. Explican que en los dos primeros meses de este año no se sintió con tanta fuerza el alza de 23 % de la remuneración mínima, porque al mismo tiempo bajaron los precios de la gasolina y de la energía, pero probablemente ese efecto compensatorio no se sentirá en la segunda parte del año.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia Foto: Bancolombia

Como consecuencia de las mayores expectativas de inflación, en Bancolombia esperan que la política monetaria se mantenga en un tono restrictivo, con una tasa de interés que alcanzaría el 12,75 % al cierre del año. De hecho, creen que en la próxima junta directiva del Banco de la República se podría repetir un nuevo incremento de 100 puntos básicos, como el que se dio al cierre del año pasado y con el cual el Emisor busca contener las expectativas de inflación.

El frente fiscal también genera preocupación. El déficit del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 7,0 % del PIB, mientras que la deuda pública alcanzaría el 66 %, según las proyecciones de la entidad. Este escenario refleja un desbalance entre el crecimiento del recaudo tributario y el nivel de gasto, así como rigideces presupuestales.

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En el sector externo, el país enfrentaría un mayor déficit comercial debido al crecimiento de las importaciones, aunque parcialmente compensado por las remesas. A pesar de ello, el tipo de cambio se mantendría relativamente estable, con un promedio cercano a los 3.750 pesos por dólar en 2026.

El informe concluye que, aunque la economía colombiana continuará expandiéndose, lo hará en medio de un entorno desafiante que exigirá ajustes fiscales y una política monetaria firme para contener la inflación.