La economía mundial mantendría un crecimiento moderado durante los próximos años, impulsada por la resiliencia de varias economías desarrolladas y emergentes, pero enfrentando un entorno marcado por tensiones geopolíticas, cambios en el comercio internacional y riesgos financieros.

Así lo señala el más reciente informe de perspectivas económicas de BBVA Research, que analiza las proyecciones globales y el panorama para economías como la colombiana.

Según el reporte, el crecimiento global se ubicaría alrededor de 3,2 % en 2026, una cifra similar a la registrada en los últimos años y que refleja cierta estabilidad después de los choques económicos generados por la pandemia, la inflación global y las tensiones energéticas.

La globalización se mantiene firme en un nivel récord, mientras EE. UU. y China continúan desacoplándose

En este contexto, las economías avanzadas continuarían creciendo a un ritmo más moderado que las emergentes, mientras que Asia seguiría siendo uno de los principales motores del crecimiento mundial.

La economía global ha mostrado una notable capacidad de adaptación. La reducción gradual de la inflación en varias economías, el ajuste de las políticas monetarias y el impulso de nuevas tecnologías particularmente la inteligencia artificial han contribuido a sostener la actividad económica a nivel internacional.

Sin embargo, el panorama sigue rodeado de incertidumbre. Entre los principales riesgos que identifica el análisis están las tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo, los conflictos en Medio Oriente, el aumento del proteccionismo comercial y la posibilidad de choques en los precios de la energía. Estos factores podrían afectar el comercio internacional, las cadenas globales de suministro y las decisiones de inversión.

Además, las condiciones financieras continúan siendo restrictivas en varias economías debido a las tasas de interés relativamente altas que los bancos centrales han mantenido para controlar la inflación. Este contexto podría limitar la recuperación de la inversión global y ralentizar el crecimiento en algunos mercados emergentes.

En América Latina, el crecimiento económico seguirá siendo moderado. La región enfrenta desafíos asociados a la debilidad de la inversión, la volatilidad externa y los ajustes fiscales que varios gobiernos están implementando para estabilizar sus cuentas públicas.

Colombia lidera la economía de creadores en la región

Colombia también experimenta una recuperación gradual. Tras crecer 2,6 % en 2025, la economía colombiana podría expandirse alrededor de 2,8 % en 2026, aunque el crecimiento se moderaría hacia 1,8 % en 2027, de acuerdo con las proyecciones del informe.

La inflación y las tasas de interés seguirán marcando el ritmo de la actividad económica. Foto: Cortesía: BBVA

El principal motor de la economía colombiana ha sido el consumo de los hogares, impulsado por la mejora del empleo formal, el aumento de los salarios y el ingreso de remesas desde el exterior.

No obstante, el reporte advierte que la inversión continúa mostrando debilidad después de haber registrado una caída significativa en 2023 y un desempeño moderado en los años posteriores.

A esto se suman presiones sobre las finanzas públicas. Las necesidades de financiamiento del Gobierno y el aumento de la deuda bruta limitan el margen de acción fiscal en un contexto en el que la inversión pública podría ser clave para impulsar la actividad económica.

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

En este escenario, BBVA Research concluye que tanto el mundo como Colombia enfrentan un periodo de crecimiento moderado, donde la estabilidad macroeconómica, la recuperación de la inversión y la reducción de los riesgos geopolíticos serán determinantes para consolidar una expansión económica más sólida en los próximos años.