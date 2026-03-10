La globalización se mantiene firme en un nivel récord, mientras EE. UU. y China continúan desacoplándose

La globalización mundial se mantuvo en un nivel históricamente alto en 2025, pese a las tensiones geopolíticas, el aumento de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre sobre futuras políticas comerciales, según el Informe DHL sobre Conectividad Global 2026, publicado por DHL y la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. El estudio se basa en más de 9 millones de puntos de datos que rastrean los flujos internacionales de comercio, capital, información y personas.

El nivel global de globalización alcanzó el 25 % en 2025, igualando el récord registrado en 2022. John Pearson, CEO de DHL Express, afirmó: “La globalización se mantiene firme, y eso por sí solo dice mucho de su valor. Desde la pobreza al cambio climático, los mayores retos del mundo solo pueden resolverse mediante un pensamiento global. El ‘Informe de Conectividad Global’ de DHL muestra que los países y las empresas no se repliegan tras las fronteras nacionales”.

El comercio mundial creció con rapidez en 2025, impulsado por anticipos a la subida de aranceles estadounidenses y por el aumento de exportaciones chinas a mercados no estadounidenses. El comercio de bienes relacionados con la inteligencia artificial contribuyó al 42% del crecimiento del comercio de mercancías en los tres primeros trimestres de 2025, según la OMC.

Se prevé que el comercio mundial de mercancías crezca un 2,6 % anual hasta 2029, pese a los aranceles más altos. Solo el 13 % de las importaciones y el 9 % de las exportaciones involucran a EE. UU., lo que permite que el comercio global continúe expandiéndose.

Los flujos de capital y de personas alcanzaron niveles altos, mientras que los de información se volvieron más volátiles y enfrentan restricciones. Tras la pandemia, los viajes internacionales, la movilidad estudiantil y la migración alcanzaron máximos históricos.

Singapur lidera la clasificación de países más globalizados, seguido de Luxemburgo y Países Bajos, mientras Europa es la región más globalizada. El comercio e inversión entre EE.UU. y China representa solo una fracción del comercio mundial. Según Steven A. Altman, director de la Iniciativa DHL sobre Globalización, “los riesgos para la globalización son reales, pero también lo es la resistencia de los flujos mundiales”.

Las distancias medias de los bienes comercializados y de la inversión extranjera directa alcanzaron récords en 2025, lo que indica que la regionalización del comercio global aún no se ha consolidado.