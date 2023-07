Medidas sancionatorias: ¿limitación a la soberanía y autonomía política?

Las medidas no se limitan únicamente al territorio de Estados Unidos, sino que también son extensivas a otros países. Esto se debe a la dependencia y concentración de intereses económicos , así como a la importancia del mantenimiento de las relaciones internacionales.

Lo anterior significa que los países y empresas están obligados a cumplir estas medidas, y no pueden relacionarse con personas o entidades que hayan sido sancionadas por actos de soborno o corrupción por parte del Departamento de Justicia (DOJ) o la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Las medidas no se limitan únicamente al territorio de Estados Unidos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, no se les permite participar en transacciones comerciales o financieras con individuos, entidades o estados sancionados o en listados por la OFAC, a menos que estén expresamente autorizados por la misma entidad o que estén declarados como exentos por la ley estadounidense.

No todas las empresas o países tienen que quedar estigmatizados y bloqueados, por el hecho de tener relaciones comerciales con un país sancionado. No se trata de apartarse de la lucha internacional contra la corrupción, el soborno, el lavado de activos y la financiación del terrorismo; se trata de establecer figuras sancionatorias adecuadas a la realidad comercial y económica de los países, que permitan continuar con las relaciones internacionales con Estados Unidos, protegiendo su política externa y de seguridad, pero permitiendo a los países en donde están ubicados sus empresas e individuos, ser autónomos e independientes al establecer sus relaciones y acciones sancionatorias económicas, o al realizar el bloqueo de bienes y activos, basado en hechos concretos, en la realidad económica, política e histórica, y bajo un esquema coherente, cooperativo y no impositivo.