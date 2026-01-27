Creadores en América

Colombia lidera la economía de creadores en la región

El mercado crecería 9 veces hacia 2033

Redacción Economía
27 de enero de 2026, 5:29 p. m.
Los creadores colombianos venden contenidos en mercados internacionales.
Los creadores colombianos venden contenidos en mercados internacionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

La forma de generar ingresos en América Latina está cambiando. Lo que antes era un modelo emergente basado en redes sociales hoy se consolida como una industria estructurada, profesional y con alcance internacional. En ese nuevo mapa, Colombia aparece como uno de los principales protagonistas de la economía de creadores en la región.

Así lo revela el estudio Economía de Creadores en América Latina Hispanohablante, elaborado por Hotmart, que ubica al país como el principal origen de productores de contenido digital en la región, por encima de mercados como México, Argentina y Perú. En conjunto con Chile, Ecuador y Bolivia, estos países concentran el 85 % de la base regional de creadores.

El ecosistema dejó atrás su fase experimental y entró en una etapa de escala, internacionalización y profesionalización, impulsada por el crecimiento del consumo digital en español y por una audiencia cada vez más dispuesta a pagar por conocimiento especializado.

Un mercado que ya opera sin fronteras

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el carácter transfronterizo del negocio. Actualmente, más del 50 % de las transacciones de productos digitales en América Latina se realizan entre países distintos, lo que consolida a Colombia como un exportador de conocimiento digital hacia mercados como Estados Unidos y otros países de la región.

Este comportamiento se explica, en parte, por el español como idioma común y por el uso de infraestructuras tecnológicas que permiten vender contenidos en múltiples monedas y métodos de pago. En el caso colombiano, el fenómeno refleja una transformación estructural: los creadores ya no dependen exclusivamente del mercado local.

Cifras que confirman la madurez del sector

De acuerdo con el informe Hotmart Insights LATAM 2025, la economía de creadores en la región podría crecer más de nueve veces hacia 2033, pasando de ingresos estimados por USD 10,8 mil millones en 2024 a cerca de USD 98 mil millones, según proyecciones de Grand View Research .

El contexto acompaña ese crecimiento. En América Latina, el 79 % de la población ya tiene acceso a internet, el 66 % utiliza redes sociales de forma activa y el tiempo de conexión supera un tercio del día, condiciones que han convertido el entorno digital en una plataforma natural para el aprendizaje, el emprendimiento y la generación de ingresos .

De creadores a empresarios digitales

También se muestra un cambio en el perfil de quienes participan en este mercado. A medida que los ingresos crecen, los productores tienden a diversificar sus portafolios y apostar por formatos más escalables.

De acuerdo con el experto la formalización del empleo y la innovación en el mercado laboral son aspectos claves para la reducción de las brechas de desigualdad en Latinoamérica.
La digitalización transforma el empleo tradicional Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque muchos comienzan con ebooks por su bajo costo, el 88 % de los productores más avanzados prioriza los cursos online, mientras que el 34 % ya cuenta con tres o más productos activos, buscando múltiples fuentes de ingreso

Colombia lidera la economía de creadores en América Latina, en un mercado que entra en fase de escala. Además, el ecosistema presenta una mayor inclusión frente al emprendimiento tradicional.

Colombia en el centro del nuevo modelo digital

Para Hotmart, el liderazgo colombiano no es casual. El país fue el primer mercado de la región en contar con una oficina local, lo que impulsó una adopción temprana del modelo y la consolidación de un ecosistema más estructurado.

“El crecimiento de la Creator Economy en Colombia no ocurre de manera aislada. Es el resultado de un ecosistema que combina talento, adopción digital y acceso a herramientas que permiten profesionalizar los negocios basados en conocimiento”, señaló Felipe Ángel, director de Ventas para Latinoamérica de Hotmart.

La economía de creadores ya no es una tendencia pasajera, sino un nuevo frente productivo, capaz de generar exportaciones, empleo digital y oportunidades para miles de colombianos.

Noticias Destacadas