Colombia exporta más talento: contratación internacional de profesionales creció 49% en 2025

Colombia sigue ganando espacio en el mapa global del trabajo remoto y transfronterizo. En 2025, la contratación de profesionales colombianos por parte de empresas internacionales creció 49%, según el Reporte Global de Contratación de Deel, una cifra que ubica al país como uno de los mercados laborales más dinámicos en materia de talento exportado.

El dato no es menor. Colombia se consolidó como el cuarto país de América Latina con mayor crecimiento en contratación internacional, por encima de mercados como Argentina, que registró un avance de 24%. Solo Brasil y México, ambos con 53%, y Chile, con un crecimiento de 234%, mostraron cifras superiores.

De acuerdo con Deel, Colombia también ocupó el segundo lugar en la región en número de trabajadores contratados a través de su plataforma, solo por detrás de Argentina.

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Para Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel, este comportamiento confirma que el talento colombiano no solo está siendo más visible, sino que además está ganando terreno en posiciones estratégicas y áreas de mayor especialización dentro de organizaciones globales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal país contratante de talento colombiano durante 2025, seguido de México y Chile.

Pero el crecimiento más acelerado vino de otros mercados: Emiratos Árabes Unidos aumentó su contratación de colombianos en 105%, Costa Rica en 65% y Reino Unido en 52%, frente al año anterior. Ese patrón refleja una diversificación del destino laboral de los profesionales del país, que ya no dependen únicamente de los mercados tradicionales.

Los cargos más demandados, fueron los de desarrolladores de software, intérpretes y representantes de servicio al cliente, lo que sugiere que la contratación internacional sigue concentrándose en perfiles digitales, bilingües y de soporte global.

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A eso se suma otro dato clave: Bogotá y Medellín se ubicaron entre las 10 ciudades latinoamericanas con mayor número de trabajadores contratados a través de la plataforma, en la segunda y sexta posición, respectivamente.

El avance del talento colombiano en mercados internacionales refleja una mayor inserción del país en el trabajo global. Foto: Getty Images

La internacionalización del talento no solo se traduce en más empleo, sino en mejores ingresos en algunos cargos clave.

En Colombia, los mayores incrementos salariales en 2025 se observaron en analistas financieros (171%), gerentes de marketing (92%), ingenieros Cloud DevOps (38%) y gerentes de experiencia del cliente (33,3%).

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Más allá de la cifra puntual, el avance de Colombia en la contratación internacional muestra un cambio estructural: el país no solo compite por atraer inversión o exportar bienes, sino también por posicionar capital humano en un mercado laboral cada vez más global. Y en esa competencia, el talento colombiano parece estar encontrando una ventaja cada vez más clara.